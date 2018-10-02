華宗盃排球賽13日熱鬧開打　參賽隊伍破紀錄

華宗盃排球賽已經邁入第39屆，是全台五大排球盃賽之一，每年舉辦總吸引眾多球隊報名參加，今年有來自各縣市共334隊伍參與，也創下歷年最多紀錄。（莊曜聰攝）

友善列印
中時

有台灣四大排球盃賽之一的華宗盃排球錦標賽，10月13日起將一連4天將在台南學甲登場，去年受到世大運帶起多項賽事熱潮影響，參賽隊伍踴躍，今年再創新高，共吸引全台334隊、逾5200人參加，小鄉鎮湧入人潮，連住宿地點難覓，區公所也向地方廟宇、學校洽借成立選手村因應，讓選手能免去舟車勞頓的疲勞，打出佳績。

華宗盃排球錦標賽由台南市政府與中華民國排球協會共同主辦，目前邁入第39屆，與永信盃、和家盃、北港媽祖盃並列為全台四大排球盃賽，並成為三級學生球隊取得莒光盃、中華杯等賽事積分及保送升學的重要比賽。

學甲區公所表示，華宗盃在四大盃賽中，是唯有一提供室內比賽場地者，今年包含參賽選手、教職員、親友團等，競賽期間估計將會有上萬人湧入，熱鬧氣氛彷彿舉辦慶典，目前周邊民宿旅館都已經滿房，公所將洽借廟宇、學校、社區活動中心，讓外地選手可以居住。

為紀念陳華宗生前對學甲建設的貢獻，公所也配合華宗盃賽事舉行，規畫相關紀念活動，有紀念陳華宗逝世50周年徵詩比賽，也提供有「球」必應祈福卡懸掛，祈求參賽球員都能拿出最好表現，搭配同時期登場的虱目魚節活動，市府交通局也提供專車接駁，讓選手在空檔時間能走踏沿海景點。

(中時 )

社內發展協會推出兒童繪本 傳承… 台南國際生技綠能展周五登場　看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。