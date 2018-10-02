華宗盃排球賽13日熱鬧開打　參賽隊伍破紀錄

2018年10月02日 19:06 中時 莊曜聰

有台灣四大排球盃賽之一的華宗盃排球錦標賽，10月13日起將一連4天將在台南學甲登場，去年受到世大運帶起多項賽事熱潮影響，參賽隊伍踴躍，今年再創新高，共吸引全台334隊、逾5200人參加，小鄉鎮湧入人潮，連住宿地點難覓，區公所也向地方廟宇、學校洽借成立選手村因應，讓選手能免去舟車勞頓的疲勞，打出佳績。

華宗盃排球錦標賽由台南市政府與中華民國排球協會共同主辦，目前邁入第39屆，與永信盃、和家盃、北港媽祖盃並列為全台四大排球盃賽，並成為三級學生球隊取得莒光盃、中華杯等賽事積分及保送升學的重要比賽。

學甲區公所表示，華宗盃在四大盃賽中，是唯有一提供室內比賽場地者，今年包含參賽選手、教職員、親友團等，競賽期間估計將會有上萬人湧入，熱鬧氣氛彷彿舉辦慶典，目前周邊民宿旅館都已經滿房，公所將洽借廟宇、學校、社區活動中心，讓外地選手可以居住。

為紀念陳華宗生前對學甲建設的貢獻，公所也配合華宗盃賽事舉行，規畫相關紀念活動，有紀念陳華宗逝世50周年徵詩比賽，也提供有「球」必應祈福卡懸掛，祈求參賽球員都能拿出最好表現，搭配同時期登場的虱目魚節活動，市府交通局也提供專車接駁，讓選手在空檔時間能走踏沿海景點。

(中時 )