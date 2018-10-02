執行署聯合拍賣832萬入帳 賓士92萬拍定

具收藏價值的西藏格薩爾王頭盔以6萬元賣出。(台北分署提供)

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台北分署分署長侯千姬(右)帶領吉祥物「拍寶」首次亮相。(台北分署提供)
台北分署拍賣室現場座無虛席，民眾舉牌競買聲此起彼落。(台北分署提供)
台北分署拍賣室現場座無虛席，民眾舉牌競買聲此起彼落。(台北分署提供)

行政執行署台北分署今天下午舉行10月份「123聯合拍賣｣，行政執行機關吉祥物「拍寶｣首次登場，炒熱現場炒熱，民眾除對「拍寶」大喊「卡哇伊」外，熱情參與競買，動產、不動產合計拍定金額達832萬499元。

本次聯合拍賣，由分署長侯千姬帶領吉祥物「拍寶｣首次亮相，現場民眾直呼可愛，為了能讓民眾暸解拍寶代表的意涵，還特別舉辦有獎徵答活動，現場民眾搶答熱烈。由於拍寶初次登場帶動的熱絡氣氛，加上拍賣標的種類繁多，物美價廉又實用，吸引爆滿人氣，拍賣室現場座無虛席，民眾舉牌競買聲此起彼落。

在動產部分，E250深棕色賓士轎車競價最為激烈，最後以92萬元高價拍定，具收藏價值的西藏格薩爾王頭盔以6萬元賣出。此外，金龍牡丹-金門高粱酒、香奈兒皮包、Ray-Ban太陽眼鏡、URBANE Edition Men EDT 、BLACK STAMINO MAN EDT香水、畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨畫(駿馬圖)、鄭香龍老師的水彩畫等都順利賣出，動產共拍定136萬6410元。

不動產部分，拍定標的有位於新北市新店區永業段土地建物、義務人張萬利位於新店大學詩鄉社區內土地1筆等共695萬4089元。總計今聯合拍賣動產、不動產拍定金額為832萬499元。

(中時 )

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