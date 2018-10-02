台北羽球公開賽》混雙地主人海戰術 像打全國排名賽

2018年10月02日 19:21 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018 YONEX中華台北羽球公開賽今天點燃戰火，會內賽先進行混雙第一輪，今天共有11組台灣組合上陣，有5組人馬順利晉級到第二輪，其中第二種子李洋/許雅晴，通過第一局亂流考驗，最終22：20、21：15過關，可惜李洋的妹妹李芷蓁，未能和搭檔李哲輝晉級。

台灣球迷期待的單打世界球后戴資穎、男單一哥周天成，都會在明天登場，小戴被安排在下午3點才開打的第4場第四場比賽，預計下午5點20分登場。

今年台北羽球公開賽混雙32籤，地主佔了16個名額，可說是人海戰術，雙打選手許雅晴開玩笑說看到熟悉的選手名字，感覺像在打全國排名賽，而部分混雙明天才會打第一輪，今天登場的李洋/許雅晴，第1局和香港對手楊盛才/范嘉茵打得非常膠著，甚至曾17：20落後，看著對手先出現局末點，不過李洋/許雅晴挺過危機，連得5分逆轉收下第1局。

第2局李洋/許雅晴打起來比較沒有首局亂，也找回自己的節奏，經過35分鐘激戰後，直落二鎖定勝利。

賽後李洋表示，香港對手速度快、又頻繁利用對角吊動，打法和雙打的概念比較不同，加上他和搭檔出球不好，發生一些不該有的失誤，才會陷入苦戰。

許雅晴過去主攻單打，近年把重心放在雙打，她解釋：「由於我是從單打轉雙打，有很多學習、進步的空間，混雙的話主要加強網前，女雙就是後排跟控球，在場上盡量做好自己。」

地主選手在台北公開賽過去只有程文欣和美國吳俊明留住混雙冠軍，純本土組合還沒出現過冠軍，今年大會頭兩號種子都是台將，李洋、許雅晴異口同聲表示，雖然混雙地主有人海戰術，但這次參賽的外國選手實力不容小覷，不過一年20幾場比賽下來，只有台北公開賽可以在自家球迷面前奮戰，台灣選手當然都很想把握機會。

李芷蓁。(陳筱琳攝)

另一場混雙第一輪，李洋的妹妹李芷蓁和他的男雙搭檔李哲輝搭配，雖然先贏一局，可惜未能延續優勢，最終21：13、17：21、16：21敗給香港組合鍾瀚霖/胡依廷。

李芷蓁加入合作金庫差不多一年，和李哲輝搭配時間還不長，她說：「哥哥有提醒我，哲輝學長跑動範圍比較大，我先顧好自己負責的區域，其他哲輝學長會支援我、並帶著我去打。後面兩局可能是對手能夠守住我們的攻擊，也習慣我們的球速、時間點，所以打得相對辛苦一點。」

李芷蓁透露，自己在升上甲組之前，跟著哥哥李洋打過三次雙打比賽，「哥哥對我比較嚴格，跟他搭配壓力是會大一點，不過他都會給建議、幫助我成長，所以收獲很多。」

提到妹妹，李洋也相當驕傲，「妹妹不久前才拿過一座女雙冠軍，我很開心她打出成績，畢竟就算不是等級很高的國際賽，要奪冠也很不容易，必須克服心理壓力等考驗，相信她會有更多機會證明自己，也期待有機會我們兄妹倆可以一起出國比賽。」

(中時電子報)