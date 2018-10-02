高鐵南延期末報告出爐 鐵道局坦言：30年內不會賺錢

2018年10月02日 19:37 中時 王思慧

交通部鐵道局昨（1）日將「高鐵延伸屏東新路線可行性評估」期末報告送交通部審查，跟日前同樣提出兩個可行方案，一個是從高雄燕巢岔出到屏東，要耗資756億元；第二案從左營分岔，經費為619億元，屏東車站選在六塊厝。經費都比去年評估報告，分別增加256億元及130億元。鐵道局更坦言，目前看起來「30年內都不可能賺錢」。

根據可行性評估期末報告，高鐵南延第一案將從高雄燕巢出岔，該路線長度13.5到14公里，若從台北到屏東計算行車時間，直達車約95分鐘，站站停列車約為136分鐘，工期約11年，運量評估每日約3900人到5300人次，需耗資756億元經費。

第二案則是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣是136分鐘，工期約10年，運量評估每日約3500到4600人次，經費約為619億元。

針對高鐵南延案為何經費增加，鐵道局表示，有增加車輛費用、用地價及物價調整等。若採燕巢分岔案，因南下車輛不會經過左營、直達屏東，評估需增購6列車，一列約20億元；若是採左營岔出一案，則需增購2列新車。

鐵道局表示，在評估報告中財務有修正，主要納入30年效益評估期後的系統殘值，因此自償率有調整，燕巢案自償率從-38%至-39%，修正為-14%至-15%；左營案的自償率從-20%至-22%，改為-2%至-3%。

鐵道局表示，高雄燕巢方案因是從正線出岔，對路線調度而言比較麻煩，還有號誌問題等，一般來說軌道若從旁邊拉出去比較方便調度，像高鐵左營站就有基地可岔出。不過在評估報告中並沒有特別建議哪一案，只是純粹針對工程技術上討論，看交通部後續有無討論結果。

至於高鐵南延屏東車站站址，鐵道局表示，若要跟台鐵屏東站共構，就要多徵收土地及多拆房子，對市區民眾來講不方便。因此第一個考慮台鐵六塊厝車站，另一個是台糖六塊厝一處農場，兩者相距很近。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，應該去看這兩個方案可提供什麼樣的服務，像是台北到屏東1小時有幾個班次，可節省多少時間等，應都要列表出來才有意義。也要評估屏東縣民有無高鐵需求，而非花錢興建，卻沒有幾個人搭，他認為屏東運輸應該要擴展到鄰近縣市，才能造福屏東居民。

(中時 )