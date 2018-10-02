盧廣仲回顧往事噴淚 恩師預約51週年當「老人中」

盧廣仲明年將五度攻蛋開唱。(羅永銘攝)

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鍾成虎送上訂製的復古吉他給盧廣仲。(羅永銘攝)

盧廣仲為慶祝出道11週年，將在明年4月27日五度攻蛋舉辦「大人中」演唱會，2日記者會上回顧他一路走來的點點滴滴，他自曝在家裡看這段影片看到哭，感性說：「感謝這影片讓我知道我好像不是那麼虛無的人，我常會覺得我在這個世界是不是一個可有可無的存在，但有時透過回顧，才發現自己有留下一些可以留給大家的東西。」

他的恩師兼老闆鍾成虎頻誇他是很真誠的人，還送上一把訂製復古吉他當禮物，並搞笑祝福他：「先預祝51週年演唱會，到時就是『老人中』了！」

盧廣仲過去策畫過不少特別的演唱會企劃，曾有一次是在早餐店演出，深深記得早餐店老闆娘驚恐表情，後來甚至因吸引太多歌迷朝聖被警察開單，讓他印象深刻。他也自虧當時長相「其貌不揚」，笑說：「我看自己以前的照片很驚恐，現在如果遇到當年的我，會覺得這個小孩，應該會有他特別的地方。」

金鐘獎將在本週六揭獎，他憑電視劇《花甲男孩轉大人》入圍金鐘視帝及新人獎，他對於得獎抱持平常心，倒是爸媽和阿公都比他還想拿獎，他則期待能再次和劇組相見歡以及看明星，他也表示若兩獎都拿，還是會繼續「回饋鄉里」做公益。

盧廣仲相當感謝歌迷11年來的陪伴，因此盼大家明年都能空出時間，像老同學一樣聚聚，和他一起迎接歌唱生涯的第二個10年。門票10月8日中午12點全面開賣，購票洽添翼官網。

(中時 )

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