桃園》藍綠參選人 顏色不選藍綠成注目焦點

民進黨市議員楊家俍的背心選為桃紅色，希望在藍綠的競爭間多添一分溫暖。（甘嘉雯攝）

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民進黨市議員參選人黃永鎮（中）的背心選為紅色，希望給人熱情積極的感覺。（甘嘉雯攝）
國民黨市議員黃敬平不選藍色，他說紫色是他的神祕幸運色。（甘嘉雯翻攝）

藍色與綠色分別代表國民黨及民進黨，不過許多民意代表並不喜歡選擇這兩個顏色，像是國民黨市議員黃敬平選擇的就是紫色，民進黨市議員楊家俍選桃紅色，市議員參選人黃永鎮則選大紅色，各有各的考量，也成為場合中注目焦點。

黃敬平表示，紫色有神祕感，他從學生時代都非常喜歡，從政後選擇他的幸運色印製在所有的物品上，包括衣服、文宣、帽子、T恤等等，日前妙禪新聞炒得火熱，他說，竟有民眾以為他跟「seafood」是一樣的，以為他跟妙禪有關係，他說，這個顏色用很久了。

因為紫色很亮眼，不少家長團體也用紫色做為團體顏色，黃敬平說，「很多人問他，你怎麼這麼多祕書？」讓他又好氣又好笑。

而民進黨楊家俍認為，基層民代的角色，應該是要凝聚共識、團結社會，選擇桃紅色背心就是希望在藍綠的競爭間多添一分溫暖，而且他從黨工當到發言人，就算不穿綠色也不會被質疑。

「你哪個黨？民進黨？怎麼不穿綠色、穿桃紅色？」楊家俍說，剛開始常被選民問，但久了之後，反而在一片綠色背心中成為特色。

至於市議員參選人黃永鎮，則選擇大紅色為幸運色，他說，紅色代表熱情、積極，從事民意代表的工作，就是要有熱情的心、積極的態度，一片綠油油的人群中，一眼就可以看到他出現。

(中時 )

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