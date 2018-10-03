高雄》不滿聯合競選 方信淵力拚連任

高雄市議員方信淵力拚連任。（林瑞益攝）

友善列印
旺報
林瑞益

高雄市第三選區，國民黨議員方信淵力拚連任，他不諱言地說，國民黨在這選區不容樂觀。對於民進黨日前提出聯合競選，他覺得這對民主政治是一種傷害，彷彿民進黨只要配票，該黨議員就可以等著當選。

第三選區包含永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，幅員遼闊。目前在市議會民進黨占3席，國民黨占2席。國民黨在這次大選共提名方信淵、陸淑美與宋立彬。

對於國民黨的提名策略，方信淵認為，黨有黨的考慮，身為議員，只能一拚。談到民進黨提出的聯合競選，他說，這對民主政治是一種傷害，令人嫌棄。陸淑美也說，任何參選人都想多拿幾票，如何配票是門大學問，參選人得多努力。

方信淵也感嘆，近年來碰到大選就變成藍綠對決，他曾經於8年前的水災服務鄉親，但後來得知這鄉親的票是投給對手，令他很不能接受。後來他委託某公司做了民調，發現綠軍的支持者沒有什麼鬆動的情形，他覺得要更加努力，勤走基層。

他也指出，高雄從昔日高雄縣長余陳月瑛把持以來，多年來民進黨執政把高雄變成什麼樣子？國民黨市長參選人韓國瑜說高雄又老又窮，只是說出事實。他不懂為何民眾仍要支持民進黨。面對如此環境，他只能奮力一搏，力求鄉親們的支持。

(旺報 )

桃園》藍綠參選人 顏色不選藍綠… 遭葛特曼罵騙子 柯文哲怒斥：不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。