高雄》不滿聯合競選 方信淵力拚連任

2018年10月03日 07:20 旺報 林瑞益

高雄市第三選區，國民黨議員方信淵力拚連任，他不諱言地說，國民黨在這選區不容樂觀。對於民進黨日前提出聯合競選，他覺得這對民主政治是一種傷害，彷彿民進黨只要配票，該黨議員就可以等著當選。

第三選區包含永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，幅員遼闊。目前在市議會民進黨占3席，國民黨占2席。國民黨在這次大選共提名方信淵、陸淑美與宋立彬。

對於國民黨的提名策略，方信淵認為，黨有黨的考慮，身為議員，只能一拚。談到民進黨提出的聯合競選，他說，這對民主政治是一種傷害，令人嫌棄。陸淑美也說，任何參選人都想多拿幾票，如何配票是門大學問，參選人得多努力。

方信淵也感嘆，近年來碰到大選就變成藍綠對決，他曾經於8年前的水災服務鄉親，但後來得知這鄉親的票是投給對手，令他很不能接受。後來他委託某公司做了民調，發現綠軍的支持者沒有什麼鬆動的情形，他覺得要更加努力，勤走基層。

他也指出，高雄從昔日高雄縣長余陳月瑛把持以來，多年來民進黨執政把高雄變成什麼樣子？國民黨市長參選人韓國瑜說高雄又老又窮，只是說出事實。他不懂為何民眾仍要支持民進黨。面對如此環境，他只能奮力一搏，力求鄉親們的支持。

(旺報 )