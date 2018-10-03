轉角遇到愛貓咪耍萌 王玲惠甘願當貓奴

「軟腳」是玲惠在聖誕夜的晚上，於台中市勤美撿到的流浪貓，（王玲惠提供）

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王玲惠遇見「阿醜」是她念大學的時候，在東海別墅撿來的小貓！（王玲惠提供）

國民黨市議員楊正中的特助王玲惠，談起與家中兩隻貓咪的相遇，她說劇情比偶像劇更偶像劇。她養的兩隻貓，1隻叫「阿醜」、1隻叫「軟腳」，朋友都說她給貓咪亂取名，事實上名字都是其來有自，背後都有段感人的故事。

王玲惠說，遇見「阿醜」是她念大學的時候，東海的冬天很冷，獨自走在東海別墅時，突然聽見微弱的貓叫聲；她左顧右盼，發現1隻手掌大的貓蜷縮在機車邊，看上去相當可憐。於是沒養過貓的她，異想天開跑去超商買了個熱牛奶，就在路邊餵起這隻小貓，想不到她要離開時小貓就跟著走。

貼心的玲惠，她再也抵擋不住小貓的攻勢，就把這隻小貓帶回家。玲惠說，小貓當時真的很小，遠看還會誤以為是隻老鼠，就給他取了個「阿醜」當名字；但阿醜長大後，可是人見人誇可愛，也難怪朋友笑王玲惠的貓是「名不符實」。

玲惠的另外1隻貓「軟腳」，是她在聖誕夜的晚上在勤美撿到的。王玲惠指出，聖誕夜的勤美人潮是多得可怕，她走在路上時，突然看見1個黑影快速移動，當眼光跟著飄過去時，看見的是1隻小貓嚇到跳高、惶恐地掛在牆上，這隻小貓相當緊張害怕；她看牠快要掉下來，就跑去借了個梯子把貓咪接下來。

玲惠指出，當時已近午夜，只好先將小貓帶回家隔離，隔天再帶小貓去看醫生。這隻小貓，彷彿就認定她是牠的長期飯票，生性膽小的牠總是躲起來，只有當她叫牠時才會現身討摸。

王玲惠說，大家一直問為什麼她的名字叫「軟腳」，因為這隻軟腳個性相當容易緊張又怕生，是看見陌生人，也沒力氣逃跑，就會癱軟在她的懷中；可憐的模樣人人見了都想安慰「惜惜」。

(中時 )

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