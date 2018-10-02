花蓮車站明第一階段啟用 舊站預計蓋青年旅館

2018年10月02日 19:41 中時 王思慧

花蓮車站明日第一階段啟用。（鐵道局提供）

車站售票窗口將移至3樓大廳，且進出站可分流人潮。（鐵道局提供）

花蓮車站改建工程第一階段完工，將於明（3）日切換啟用，鐵道局表示，花蓮新車站室內空間約達4,310平方公尺，提升候車空間及商業空間，進出分流設計可滿足每日27,000人次旅運需求。啟用後繼續施作第二階段部分，包括第一月台增高、第一月台電扶梯改建土建工程及設備、站前廣場增闢4至5車道等，預計明年9月完成，舊站二樓也規劃發包做為青年旅館。

鐵道局副局長伍勝園表示，花蓮站返鄉、觀光旅客量很多，以前的大廳無法容納這麼多旅客，因此花費8.55億元改建。花蓮站第一階段啟用後，候車空間從660平方公尺，增加為4310平方公尺；商業空間從290平方公尺增至1180平方公尺，男女廁所間數從51間增至80間；車站服務旅次容量有27,000人次，滿足暑假每日15,000人次需求。

至於車站售票窗口將移至3樓大廳，且進出站可分流人潮，旅客可從3樓剪票口進站，到站的旅客則走地下道出站，以紓解花蓮站的人潮。沒有要搭車的旅客也不用購票，可從自由通道橋樑進入花蓮車站，欣賞火車進出站，剛好飛機航道也會經過，預計可吸引鐵道或飛機迷前往拍攝。

伍勝園說，2014年6月12日開工後，現在在車站前有10座歡迎大傘，由隔柵樹林撐起，為開放式架構，四面開闊觀景、通風。花蓮車站站名題字，是藝術家董陽孜執筆；除了有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」，大廳還有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓旅客可欣賞花蓮獨有的人文之美。

(中時 )