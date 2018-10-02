針對柴油車禁行令 德執政聯盟達成協議方案

2018年10月02日 21:04 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據德國之聲中文網2日報導，在柏林的總理府舉行了6小時談判後，德國聯合執政的基民盟、社民黨和基社盟聯邦議院黨團主席宣布，達成名為《保障清潔空氣及我們城市內個人機動性方案》，其細節2日將由相關部長們公布。

在被問及所達成的方案中，是否也包含對老一代柴油轎車提供技術性增配裝置時，社民黨議會黨團主席納勒斯（Andrea Nahles）僅表示，「達成了一致」，但未詳加說明。會商前，有消息稱，各方將達成的解決方案乃是舊車換新車獎勵金，以及技術增配的一種混合。

在細節公布前，法國汽車製造商雷諾已率先宣布將提供舊車換新車優惠。該企業2日早晨宣布：從即日起，舊雷諾柴油車（廢氣排放標準Euro 1至Euro 5）車主在德國購買不論是何種驅動方式的新雷諾轎車，將得到最高可達1萬歐元的優惠金。德國生產商們也宣布將實行獎勵金，但暫未提供細節。

德國之聲報導說，在柏林的會商十分艱難，其目標是為柴油車主們找到解決辦法：在多個德國城市，柴油車有可能被禁止駛入。聯盟黨（基民盟／基社盟）和社民黨之間相關磋商的核心問題是，是否應允許生產商們提供多達數千歐元的優惠金，以鼓勵購買新車，從而使車主們能以更環保的新車替換舊柴油車。

柴油車技術增配，比如，增配催化轉換器、融資及擔責問題成為爭議的核心。尤其是社民黨堅持要有技術增配措施，原因是，即使拿到了優惠金，很多公民也無力購買新車。

德國之聲指出，在新近發生一系列政府危機後，聯盟黨和社民黨也想藉由達成這一共識，來證明自己尚有行動能力。本月，巴伐利亞邦和黑森邦將雙雙舉行邦議會選舉。

在2017的聯邦政府和汽車業的柴油峰會後，德國生產商們即提供了每車最多1萬歐元的新車換舊車獎勵金。至今年7月，有20多萬顧客購買了新車。不過，政府方面認為，這還不夠。

據報導，一般來講，購車人總能獲得多達數千歐元的優惠。推出新措施的背景是，眾多德國城市空氣不潔，柴油車尾氣為其主要原因。因此，老舊柴油車有可能被禁止駛入城市。

在漢堡，已有兩條街的路段禁止柴油車駛入；斯圖加特計劃從2019年起實施大面積禁入措施；不久前，一家法院下令交通樞紐-美因河畔法蘭克福內城自2019年起禁止柴油車駛入。歐盟執委會亦施加壓力，向歐洲法院提出起訴，要強迫德國遵守從2010年起就具法律約束力的排放標準。

(中時 )