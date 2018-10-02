桃少輔院79少年拚證照 丙級技能士全員通過

桃園少輔院79名「非行少年」，3月起利用課餘時間學配線、修車和烘焙，短短7個月內日日挑燈夜戰、熬夜苦讀，參加丙級技能士技能檢定，全數取得證照。(少輔院提供)

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桃園少輔院79名「非行少年」，3月起利用課餘時間學配線、修車和烘焙，短短7個月內日日挑燈夜戰、熬夜苦讀，參加丙級技能士技能檢定，全數取得證照。(少輔院提供)
桃園少輔院79名「非行少年」，3月起利用課餘時間學配線、修車和烘焙，短短7個月內日日挑燈夜戰、熬夜苦讀，參加丙級技能士技能檢定，全數取得證照。(少輔院提供)
桃園少輔院79名「非行少年」，3月起利用課餘時間學配線、修車和烘焙，短短7個月內日日挑燈夜戰、熬夜苦讀，參加丙級技能士技能檢定，全數取得證照。(少輔院提供)

桃園少輔院79名「非行少年」，3月起利用課餘時間學配線、修車和烘焙，短短7個月內日日挑燈夜戰、熬夜苦讀，上月底參加丙級技能士技能檢定，揮出全壘打，百分百通過檢定，院方信心大增，盼少年們習得一技之長，出院後能尋得正途自立謀生，降低再犯率。

少輔院指出，79名學員從今年3月起利用課餘時間接受技能訓練，一切從零開始，期間必需重拾起書本熟讀學科將近1000題，且必需熟練術科各項技能，由於他們非技職教育出身，一般技職學校學生參與技能檢定，都需經過至少1至2年養成訓練，才能參與檢定，但這群學生每晚挑燈夜戰、熬夜苦讀，在短短7個月訓練後揮出亮麗的全壘打，全員通過檢定，創造佳績，難能可貴。

少輔院為讓取得證照學生能與業界銜接，以助日後順利就業，針對取得證照學生，未來會安排為期2個月的加強班課程，聘請業界師資教授學生實用技能，例如烘焙課程會安排小西點、蛋糕、餅乾製作，讓學生至少學50種糕餅、點心製作技術。對於即將出院的學生，也會依其就業意願轉介至其居住地的勞發署各分署，協助就業轉介並順利復歸社會，降低再犯率。

少輔院表示，近年持續強化學生技藝訓練，除了室內配線、機器腳踏車修護、汽車修護、烘焙食品4個檢定班，還有電腦文書認證（TQC）、陶藝、佛像繪畫、書畫裱褙、花燈創作、園藝、農藝、管樂等技能課程，依每位學生的興趣及程度安排。

(中時 )

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