遭葛特曼罵騙子 柯文哲怒斥：不解釋清楚就告他

對於葛特曼的批評，柯文哲今（2）日晚間說「他給我解釋清楚，liar怎麼回事，不解釋清楚就告他！」。圖為柯文哲(左一)2日上午開會步出劉銘傳廳，面對媒體鏡頭低頭不語，與幕僚趕往其他行程。(圖／郭吉銓攝)

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《屠殺》作者伊森・葛特曼（Ethan Gutmann）今天下午開記者會指控台北市長柯文哲是騙子（liar），柯晚間出席活動，原未安排受訪，但他對此說法相當震怒，罕見停下腳步在媒體前宣布，葛特曼「liar」一詞是嚴重指控，已立即請律師發函要求對方解釋清楚，「不解釋清楚就告他！」 接著柯要離開活動現場時，又再次停下腳步重申，將要告葛特曼誹謗。

一改未安排媒體訪問時間就多半閉口不言的習慣，柯文哲今晚出席「107年績優守望相助隊頒獎典禮暨士林區名山里守望相助隊示範觀摩會」前，看到大批守候媒體，主動停下腳步接受訪問。

他僅花約40秒，簡短但語氣嚴正表示，自己本來不想理會葛特曼，但是葛特曼用了liar這個字，「我在美國住過，知道這是非常嚴重的指控」，所以已經請律師處理，晚上就發函，最遲3日就交給葛特曼，讓他解釋清楚，liar到底是怎麼回事，如果不解釋清楚就告他！

離開活動現場前，柯文哲顯然餘怒未消，當被媒體追問要以什麼名目提告，他立刻回答「誹謗啊！」接著又再次走到媒體鏡頭前強調，他本來不想理葛特曼，但他現在要逐條問葛特曼，講清楚什麼是liar，講不出來律師會處理，「你要當打手，我就讓你當個過癮！」

(中時 )

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