盧秀燕：人民反空汙第一步已經成功

盧秀燕呼籲全國人民珍惜這次反空汙的公投機會，挺身而出踴躍投票，為自己和下一代的未來爭一口好空氣！（陳世宗翻攝）

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中時

中選會2日召開委員會議決議反空汙公投成案；但中選會以所謂亡者連署過多，決定提出刑事告發。台中市長參選人盧秀燕說，「人民反空汙第一步已經成功」，接下來不能鬆懈，「年底我們將對蔡英文政府展現人民的意志」，拒絕草率錯誤的能源政策，穩健發展能源，還我們乾淨家園。

盧秀燕表示，對民進黨害怕民意，而不敢阻擋反空污公投成案，這一點她要再次感謝廣大挺身而出支持連署反空汙公投案的全國人民，因為有大家對維護生活環境的意志；對未來永續發展的願望，我們反對錯誤政策，不想任憑現在的執政者宰割。

至於中選會自行認定不合格份數中，有所謂亡者比例過高問題！盧秀燕表示，非常遺憾，反空汙公投從中選會百般的阻擾，現在變成明目張膽的惡意；她很遺憾整個過程中，因為中選會和民進黨的混淆，讓人忽略了許多人民維護環境生存權的這份心，也因中選會和民進黨的惡意，讓人民反空汙決心被蒙上了令人厭惡的陰霾，這陰霾就像空汙一樣。

盧秀燕強調，雖然歷經各種困難打壓，但短短時間內有大家的熱烈簽署，一起支持「反空汙、逐年以1％減少高汙染火力發電」的理念，她都點滴在心。這次反空汙公投的成案，顯示許多民眾對空汙的不滿！接下來要繼續宣揚理念，為乾淨的空氣和人民的健康而奮鬥。

盧秀燕藉此機會，呼籲全國人民珍惜這次反空汙的公投機會，挺身而出踴躍投票，為自己和下一代的未來爭一口好空氣！

(中時 )

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