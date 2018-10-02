「海關拍賣」有詐 台北關公開撿便宜管道

2018年10月02日 20:35 中時 陳麒全

詐騙網頁販賣的精品物件，價錢不到市價1折，還可以加1元多一件，讓瀏覽民眾心動。（台北關提供）

真假比一比。

海關標售流程。

民眾應確認台北關粉絲頁「籃底白勾勾」的認證符號。（台北關提供）

假的關務署粉絲頁沒有「籃底白勾勾」的認證符號。（台北關提供）

網路詐騙防不勝防，除了常見的傳訊詐騙、網路交友詐騙以及網路購物詐騙外，最近還有不肖份子竟將歪腦筋動到海關身上。關務署台北關表示，有不法份子於網站冒用海關名義，標榜其拍賣貨品係海關查獲之走私名牌精品，並變本加厲截取前財政部部長許虞哲及海關關員畫面，製造假新聞，誤導民眾相信係海關透過網路販售方式標售貨物，也請民眾須小心辨識假資訊，不要誤信購買。

台北關表示，已多次接獲民眾電話，詢問是否有在網頁上販售遭查獲的走私精品包。查詢後發現，詐騙集團在臉書網頁販售精品包，為取得消費者信任，還利用國內媒體的新聞報導移花接木，大打「海關查扣名牌放出」，以1折超低價在臉書販售，不少國人上當受騙，海關出面澄清，並且教導民眾如何防範掉入臉書網頁詐騙陷阱。

其實詐騙網頁假冒海關名義，都是標榜拍賣品係海關查獲走私沒入的名牌精品，並將海關網頁上的訊息載入頁面，甚至將國內媒體報導財政部長、海關官員在立法院備詢畫面移花接木，誤導民眾相信，再加上網頁所顯示販賣的精品物件，價錢不到市價1折，還可以加1元多一件，讓瀏覽民眾心動，為取信消費者，還可以貨到付款、七日鑑賞期，讓不少民眾因此受騙上當。

台北關指出，其實這些網頁真假很好分辨，詐騙集團通常透過臉書廣告轉貼到外部網頁，這些購物網頁上都有很多簡體字，也會用很多非台灣慣用的用語詞彙，如U盤（USB隨身碟）、打印機（印表機），關務署變成台灣沒有的關稅署，另外在限時搶購的網頁上，「倒數時間」永遠不會終止，網頁重整後，倒數時間又重來，而且價錢明顯低到不合理，民眾在網站購物時，千萬不要因為價格太心動，而過於太衝動購物，到頭來受騙上當，得不償失。

台北關表示，海關平均每2個月會標售1次查扣貨品，過程是公開透明，包括在官網或粉絲頁公告、提供現場看貨、押標、領投標單、寄送投標單、開標等固定程序，並由底價小組核定貨品標售底價，投標一律採用通信投標方式，有意參加海關投標的民眾，可以到台北關官網查詢相關公告，或電話聯繫承辦人查詢資訊。

台北關也指出，從106年至107年，台北關標售貨品金額超過1070萬元，品項以精品皮包、皮夾、首飾等為大宗，3C產品等較少。其中1個精品皮包市價接近20萬元，拍賣價11萬餘元，約是市價的6成；另外1批數百條K金首飾，拍賣價374萬餘元，都是受歡迎的貨品。

台北關呼籲，民眾應確認台北關粉絲頁「籃底白勾勾」的認證符號，在網頁購物前應三思，避免過於衝動蒙受損失。若有意參加台北關標售貨品，務必至台北關的官網或粉絲頁查詢正確的標售資訊，依據正確的程序投標。民眾如有疑問，可先撥打165防詐騙專線，或是直接到關務署台北關官網查詢標售訊息，或者去電台北關法務緝案組（03-3834265分機439）確認。

(中時 )