前夫嫌她愛愛有聲音 艾莉絲揭離婚主因「眼淚快掉出來」

艾莉絲上唐綺陽直播鬆口談離婚原因。(取自唐綺陽臉書)

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中時電子報
艾莉絲。(本報系資料照)
艾莉絲現在與外交官老公生活幸福。(取自艾莉絲臉書)
艾莉絲上唐綺陽直播談異國婚姻破局主因。

艾莉絲去年3月坦承與日籍丈夫荒木留以4年婚姻破局，兩人早在2015年10月就完成離婚手續，離婚原因眾說紛紜。然而事隔1年後，艾莉絲前陣子上唐綺陽直播節目，侃侃而談當時離婚原因，更透露那時候有媒體打聽到消息，跑來問她，讓她當下眼淚快掉出來。

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艾莉絲去年驚認與日籍丈夫離婚，轟動演藝圈，她昔日言論也一一被起底，包括她以前曾在《康熙來了》自揭房事不合，自生完女兒後，與前夫幾乎都沒有性生活，因為前夫介意女兒就在隔壁房，即便她說可以鎖門關門，但前夫仍舊不滿意，「但妳會出聲啊！」

在坦承離婚1年後，與現任丈夫英國外交官馬培迪擁有幸福生活的艾莉絲，近日被挖出她今年7月上唐綺陽直播，鬆口談第一段婚姻失敗主因，除了性格與文化差異，也與前夫不適應異國婚姻有關。

「不是我不願意搬過去(日本)，我們那時候有在計畫這件事情，但是因為搬過去就有各式各樣考量，尤其是經濟上的考量。他會希望我搬過去之後，繼續維持我的演藝事業，就是變成我要日本台灣兩邊飛，這樣才能維持家裡經濟，但這樣變成我看不到小孩、顧不到小孩。」

艾莉絲也透露是對方主動提出離婚，但她拖了一段時間才點頭，因為不想這麼衝動，「我沒想到對方是這麼認真，以為只是夫妻之間吵個架或著賭氣。」她稱當時自己心裡波濤洶湧，印象最深刻的是，離婚前已有媒體打聽到消息，特地等她錄完影後詢問，「我眼淚就快掉下來，可是我又想說要忍住。」

而艾莉絲會自創保養品牌，竟然也與離婚有關。原來她認為離婚這件事對小孩不公平，大人也難免會有情緒，但這個情緒不該讓女兒看到或承擔，因此決定創業轉移自己注意力。

(中時電子報)

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