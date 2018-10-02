七年級生參政 網紅正妹參選中和里長

2018年10月02日 20:44 中時 葉書宏

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏翻攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏翻攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏翻攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏翻攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過網拍、平面模特兒、補習班英語老師10餘年，今年代表青年陽光黨參選中和區秀景里里長，誓言將公益種子由里蔓延開來，她外型甜美、充滿青春活力，掃街拜票時讓不少民眾留下深刻印象。

陳可蒂近年來關注流浪動物及社區弱勢，號召成立「台灣萌愛公益聯盟」，足跡遍及全台灣，在不少捐血、物資募集、華山基金會送暖等活動都可以看到她的身影。陳可蒂說，一開始只是三五好友相約做公益，沒想一傳十、十傳百，目前已超過200人。

陳可蒂從小在新北市雙和區一帶成長，畢業於應用外語系，精通英、日語，在補習班任教10餘年，亦曾拍攝過多項女性用品廣告，擔任過網拍、平面模特兒、直播主，在網路中小有名氣，臉書追蹤者逾3萬人，個人臉書粉絲頁也超過1萬6000人。

(中時 )