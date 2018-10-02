王建民紀錄片入圍金馬！坦言曾想拼回大聯盟

2018年10月02日 20:27 中時 徐桐炘

《後勁：王建民》拍出王建民不為人知的奮鬥過程，入圍本屆最佳紀錄片，遠在多倫多和美國的導演陳惟揚（Frank W. Chen）以及王建民得知好消息後，開心分享入圍感言，王建民表示一開始對該片存有懷疑，「2014年的我表現並不穩定，也不曉得會不會再回到大聯盟，只知道我還想再拚。看到紀錄片團隊的努力，也慢慢的了解到這個片子可以帶給很多人不同的啟發。」

王建民感性表示：「謝謝評審團的肯定，在此我要特別感謝我的父母、老婆、我的兩個兒子還有親朋好友們、以及我的經紀人，張嘉元先生及我所屬的展逸經紀公司團隊們，還有我的訓練團員們！更謝謝陳惟揚導演及幕後團隊製作群！以及各位球迷朋友的支持與鼓勵，讓我追逐理想的路上不孤單。很期待跟大家分享這段故事！」

導演陳惟揚也說：「一早醒來，看到排山倒海而來的祝賀與祝福，人在多倫多的我不敢相信自己的眼睛。這四年多來從籌備、拍攝、到發行的點點滴滴湧上心頭。」他表示這段旅程裡有笑、有淚、有爭執、也曾不只一次以為走不下去動了放棄的念頭，「沒有大家一路的扶持，我們不會走到今天。最後希望大家能持續關注我們北美與台灣的上映，我們也等不及要到台灣跟大家見面了！」該片12月14日全台上映。

(中時 )