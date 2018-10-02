潮州日式建築修復2年3棟複驗 預計11月開館試營運

2018年10月02日 20:43 中時 謝佳潾

潮州鎮公有停車場旁的日式建築群經2年修復後，至今有3棟原地復刻，並將規畫成遊客服務中心、日式建築工法導覽區及展演場，公所2日進行工程複驗，預計11月開館試營運。（謝佳潾攝）

潮州鎮公有停車場旁的日式建築群經2年修復後，至今有3棟原地復刻，並將規畫成遊客服務中心、日式建築工法導覽區及展演場，公所2日進行工程複驗，預計11月開館試營運。（謝佳潾攝）

潮州鎮公有停車場旁的日式建築群經2年修復後，至今有3棟原地復刻，並將規畫成遊客服務中心、日式建築工法導覽區及展演場，公所2日進行工程複驗，預計11月開館試營運。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所自2016年爭取到內政部「均衡城鄉方案」經費補助後，便進行公有停車場旁的日式建築群修復，至今全區16棟已有3棟原地復刻，並將規畫成遊客服務中心、日式建築工法導覽區及展演場，公所2日進行工程複驗，預計11月開館試營運。

潮州鎮公有停車場旁的日式建築群，有近百年歷史，在日據時代是軍官宿舍，光復後成公路總局三工處的宿舍「公路新村」，全區16棟已登錄為歷史建築，而公所爭取到中央經費後，計畫分3期進行修復，第1期即為現已復刻完成的3棟建築。

潮州鎮公所指出，全區多數建築的樑柱及屋瓦破損不堪，而為還原最初日式宿舍的形貌及狀況，特地從無法修復的建築中拆下瓦塊，再請匠師依古法重新組裝，此外，還裝回日式宿舍可見的排水銅管等設施，讓整棟建築從裡到外盡量原貌還原。

公所說，日式建築工法導覽區是修復的3棟中最原汁原味的還原，古法復刻率達9成，屋內還留有「編竹夾泥牆」，因此特地挑該屋做為日式建築工法的導覽區，而後方的洗石子屋則將規畫為林少貓事件展演館，讓遊客更了解潮州的過去與未來。

公所強調，全區16棟建築中，其實有日式建築也有光復後的建築，若屆時完整修復並建置完畢，將是「台灣演進史的現場」，精彩可期，但第二期經費尚未撥下，將再更努力爭取。

(中時 )