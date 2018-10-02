蘇貞昌中和市場掃街拜票 期許更好的新新北

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（2）日下午到中和台茂市場掃街。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（2）日下午到中和台茂市場掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（2）日早上掃完汐止橫科市場，下午又來到中和台茂市場掃街，立委江永昌、市議員張瑞山、林秀惠，市議員參選人張志豪、張維倩也一同向市民拜票。

中和台茂市場也是蘇貞昌掃的第51個市場，但他仍然活力滿檔衝衝衝！所到之處不但受到民眾爭相合照，甚至有人在樓上聽到蘇貞昌的聲音急忙趕下來握手說凍蒜，更直接牽起他的手高喊「蘇貞昌 一定高票當選」，氣氛熱鬧。讓蘇貞昌也直呼非常感謝大家，希望大家替他多拉票，讓他帶給大家更新、更好的新新北。

蘇貞昌穿著紅色Polo衫，戴上小蜜蜂，一一向民眾握手問好，有的民眾從家裡聽到蘇貞昌的聲音，特別跑下來祝福蘇貞昌凍蒜，並表示年底一定投給他，更有的民眾直接出擊，牽起蘇貞昌的手，熱情的喊話「衝衝衝 蘇貞昌一定高票當選」，處處可見蘇貞昌的高人氣。

掃街的過程中，蘇貞昌看到形狀如同蕃茄的「越南茄子」，他積極的詢問攤販是如何栽種、料理等，熱情與攤販互動，展現好奇寶寶的一面。一轉身，蘇貞昌便向線上的網友介紹「越南茄子」，並表示每一次來市場都能學到很多，見識到很多新鮮事。蘇貞昌更以此為例，這就是台灣多元的文化，也希望未來能幫助更多新住民，看到台灣人的友善和溫暖。他也承諾，未來當選新北市長一定可以讓新北市變得更溫暖更多元！

(中時 )

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