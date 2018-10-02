139線彎道多事故頻傳 彰縣府增設反光標記與防撞交通桿

2018年10月02日 20:44 中時 謝瓊雲

彰化縣政府工務處上月底完成縣道139線，19K至22K沿線的標線補繪。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣縣道139線20公里處，分向線處目前已增設防撞交通桿，防止不當超車與壓線。（謝瓊雲翻攝）

全力防止139線大彰路再生事故！彰化縣政府與各相關單位經過多次前往各相關彎道履勘，近日在重要易肇事路段重新劃設路面標線，並增設900顆反光標記，40支防撞交通桿，落實重點路段禁止任意超車、跨越雙黃線，彰化縣警局交通隊也呼籲用路人，務必減速慢行。

彰化縣139縣道從彰化、芬園，到南投市知名的鳳山寺、為熱山丘等景點，位處八卦山稜線上，沿途景緻宜人、風光明媚，尤其沿線兩側路旁種植的台灣欒樹，隨季節時序，台灣欒樹在兩個多月間從滿樹黃花、逐漸落盡，再結出膨大囊狀的紅褐色蒴果。

目前正值「秋欒」黃花盛開，139線每逢周末便吸引大批重機、自行車友聚集到此騎乘，常吸引許多人駐足拍照、或當起「追焦族」；但用路人頻繁聚集，卻也因此事故頻仍，根據彰化縣警局統計，截至今年8月底止，139沿線共發生182件交通事故，其中年8、9月更陸續傳出3起重大死傷事故。

彰化縣政谷工務處9月底已在139線19K至22K沿線大彎道重點路段，完成交通安全設施改善，未來縣警局交通隊更研擬在21K處南下路段設置固定式測速照相，期盼能有效遏止用路人違規，防止汽機車用路人超速、不當超車及壓車等危險行為。

(中時 )