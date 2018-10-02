大陸「十一長假」來臨墾丁好無感　業者直言陸客少了一大半

大陸「十一長假」來臨，墾丁大街人潮不如以往。（謝佳潾攝）

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大陸「十一長假」來臨，墾丁大街人潮不如以往。（謝佳潾攝）

大陸「十一長假」來臨，深陷觀光瓶頸的墾丁旅宿業者無不期待商機快來，無奈入住大飯店的陸客少去年一半以上，民宿普遍也僅有3、4成住宿率，而大街攤販更提早至10點即收攤休息，有樂觀業者苦笑稱，「3、4日是關鍵，這兩天沒人就是泡湯了」。

以往每逢大陸「十一長假」，墾丁大街就是人山人海的陸客，連恆春鎮內的商家也受惠，有業者說，9月30日就能看到逛街的陸客群，但現在光景不再，若以前一天可以見到100個陸客，現在可能只剩10個，甚至還沒有，不過依過往經驗來看，3、4日是陸客高峰期，希望這兩天能看見人潮。

對於陸客不來影響商機，不僅店家有感，飯店業者更是無奈不已，墾丁福華飯店總經理張積光不諱言地說，較去年同期相比，住房率從9成掉至7成，當中陸客更是少一半以上，這不僅是飯店業的危機，更會影響百業。

他語重心長地指出，觀光客不來除影響住宿、餐飲、租車等行業外，背後的各行各業也難逃「連帶」，諸如洗衣、民生用品等，都會因沒訂單而影響生計，這堪稱是百業危機。在墾丁大街擺攤30逾年的林姓業者也指出，現在不僅遊客少，連攤販也少了，真的很憂心。

然而，在這波「觀光慘季」中，在南灣經營民宿的黃姓業者則指出，他的住房率高達近8成，主要是經營回頭客居多，但他也坦言，降價是勢必的作法，在人少已成既定事實的情況下，如何從中找到經營下去的方法才是重點。

(中時 )

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