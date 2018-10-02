超過八成民眾特休未使用 旅遊業者：11月出遊可省16.5％

2018年10月02日 20:45 中時 王思慧

轉眼間今年也即將邁入尾聲，民眾或許還有些剩餘的特休尚未使用，旅遊業者發現有超過八成的民眾仍有特休尚未使用，而當中有將近四成五的民眾仍保有七天以上的特休。旅遊業者建議，可趁旅遊淡季11月，特休搭配周末，可考慮日本、泰國曼谷、香港或新加坡，平均可省16.5％旅費。

旅遊平台Skyscanner表示，為何仍有剩餘特休，會發現「工作繁忙」是主因，比例超過六成，而有超過四分之一的受訪者擔心在職場上留下不好的印象或觀感，因建議民眾利用兩三天特休搭著周末，組合成4到6天的假期，針對鄰近的亞洲地區，只要選對時間來場輕旅行，除較不會影響工作及職場觀感，還有可能買到相對便宜的機票。

根據先前發布的「Skyscanner 2018年最佳訂票時機」，11月為票價相對便宜的月份，選擇此時出遊平均可節省16.5%，因此針對尚有特休的民眾，Skyscanner建議不妨考慮日本、泰國曼谷、香港或新加坡，這幾個地區的周末機票價格與平日差距較小，航班也較為頻繁，很適合利用周末來場放鬆心靈的輕旅行，不妨根據自己剩餘的特休及情況來選擇目的地。

Skyscanner表示，機票節省比例最高的為日本札幌25%，其次是日本東京18%、泰國曼谷16%、香港8%。

(中時 )