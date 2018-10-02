喜歡先訂機票再訂飯店的人看過來！機加酒這樣訂好划算

Expedia智遊網公布「2018台灣旅客旅遊規劃行為調查報告」。（Expedia提供）

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「2018台灣旅客旅遊規劃行為調查報告」顯示台灣旅客偏好先訂機票，再訂飯店。（Expedia提供）
台灣旅客平均花費33.3小時規劃行程。（Expedia提供）

Expedia（智遊網）公布「2018台灣旅客旅遊規劃行為調查報告」，在訂機票與飯店的時間結果顯示旅客偏向先訂機票，考慮飯店的時間則較長，Expedia趁勢推出加購優惠，建議旅客機票、酒店分開訂，只要在出發前先訂下購機票，就可享有之後飯店加購優惠52折起，出發當日前都適用，除了符合台灣遊客偏好慢慢選飯店的習慣，也讓民眾能大省荷包。

Expedia針對300名18至59歲、1年內有至國外旅遊及過去3個月內有於線上平台訂購機票或飯店的台灣遊客，進行「2018 台灣旅客旅遊規劃行為調查報告」，調查顯示台灣旅客越來越重視旅程體驗，平均每趟旅程規劃時間高達33.3小時，為香港旅客的2.5倍；同時，也發現有超過7成台灣旅客習慣先訂機票再訂飯店，其中66%旅客是為了使行程安排更有彈性。

進一步探究訂購時間，旅客平均於出發前73天訂機票、56天前訂飯店，相差將近20天，顯示飯店規畫考慮時間較長。Expedia因此順勢推出「Add On飯店加購優惠」，讓旅客能先訂機票後再訂飯店，還能有精選飯店加購價52折起的優惠，這個好康在出發當天以前加購都有效。此外，Expedia也公開2019跨年/新年最佳訂購時機，建議機+酒分開訂，再搭配Add On加購價會更划算。

Expedia品牌台灣區市場經理周宜潔(Jamie Chou)表示：「熱門旅遊旺季出遊，建議掌握機票、飯店的最佳訂購時機，提前先訂機票，再慢慢挑選理想的飯店。若再搭配Expedia的Add On加購優惠加購飯店，便可在旅遊旺季省下更多旅費。」

此外，調查數據也顯示，台灣旅客通常規劃花費最多時間在「搜尋及預訂合適的機票或住宿(20%)」、「瀏覽旅遊相關論壇或部落客文章(19%)」及「研究目的地當地的特色活動或事物(18%)」，平均行前規劃花費總時間高達33.3小時，為香港旅客平均規劃時間2.5倍。

(中時 )

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