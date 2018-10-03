新北》婆婆 先生先後過世 胡幸姍參選繼承亡夫遺願

新北市三峽區有木里長尤嘉慶的遺孀胡幸姍，短短一個月內失去了婆婆及先生，雖然含悲參選里長，迄今卻從未跑過選舉行程，待在家中治喪為婆婆及先生折蓮花祈福。（陳俊雄攝）

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三峽有木里長尤嘉慶的遺孀胡幸姍，在短短1個月內先後面臨婆婆、先生撒手人寰的噩耗，她在擲筊獲得先生支持後，含悲參選里長誓言完成先生遺願，可說是年底選戰中最悲情的參選人。

尤嘉慶擔任升格後的三峽有木里第1、2屆里長，在今年初因為肝臟問題一度住院治療，今年8月8日父親節當天，尤嘉慶的母親因病去世，他為了處理母親的喪事積勞成疾，在28日辦理母親「三七」法會後身體不適，送醫治療後在8月30日不幸去世。

尤嘉慶的妻子胡幸姍，在短短1個月內面臨婆婆、先生先後離世的打擊，雖然難過得不能自己，含悲背負起一家之主的責任。由於先生去世的隔天，就是里長登記參選的截止日，她在思考一番後，決定擲筊詢問先生的意見。

「你現在躺在這邊，是不是教我不要選？」第一杯，擲出了一個「哭杯」。

看到先生透過筊杯給她的啟示，胡幸姍眼淚流了下來，她接著問先生，是不是同意參選里長完成遺願？結果來了一個「笑杯」。

胡幸姍接著又問，既然同意參選，會不會給她協助？答案又是一個「笑杯」。

31日登記參選最後一天的一早，胡幸姍和支持者8點不到就前去登記參選，由於一時匆忙，5萬元的保證金還是由支持者臨時湊齊。

一家之柱突然說走就走，婆婆也早一步去世，加上三度中風公公目前也在樹林安養中心觀察，根據習俗，這場喪事得要準備奇數的三口棺材，才能消災解厄讓歹勢到此為止。

胡幸姍說，10月11日公祭當天，將會依照習俗準備三口棺材，第三口假棺材裡會放假人，疊在先生的棺材後送出門。她也衷心期望，歷經這番動盪後，這個家能夠就此一切平安和樂。

別的參選人早已起步，選區都不知繞了幾圈，但胡幸姍目前只專注在治喪，她說，一切事情都要等到好好把婆婆、先生送出去，才能打算，她相信選民會體諒，也相信先生在天之靈，一定會信守諾言給她幫忙。

(中時 )

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