餐飲店老闆謝秉翰找到最愛 為鸚鵡痴迷

2018年10月03日 07:22 中時 林和生

屏東縣▲鸚鵡與人互動性高，被當家人一樣看待。（林和生攝）

多年前初次接觸寵物鸚鵡，讓開設餐飲店的老闆謝秉翰一腳踏入飼養行列，認為愛牠就要讓牠自由飛翔的觀念，陸續買進多隻鸚鵡，但前期不用籠子圈養，甚至從小就不剪翅，搞得不斷上演找鳥戲碼，如今只好將牠們限制行動。

細數飼養的品種包括琉璃金剛、掘穴鸚鵡、藍冠等，每隻都有自己的名字，Woody、黑輪、阿魯比、Joyce…，只要主人一聲令下，所有鳥們都會立即有所回應。

曾飼養過貓、狗等大眾寵物，但一接觸鸚鵡後才發現自己找到最愛，除了喜歡牠們自在飛翔的模樣，謝秉翰說，鸚鵡非常黏人，只要他一起身，牠們就會成群飛來，這種互相需要的感覺，其實就跟家人一樣。

不喜歡鳥兒關在籠裡的模樣，謝秉翰從小就教牠們「飛翔」，他說，當然不是他教，而是他「指揮」老鳥教；當買來的幼鳥嘗試學飛時 ，成鳥就會自動帶牠們適應環境，假使跑到樹上許久下不來，成鳥也會飛上去帶。

但多次發生鸚鵡放飛迷失的經驗，謝秉翰緊張地到處騎車找尋，也帶著其他鸚鵡幫忙協尋，後來隱約聽到鳥的叫聲，最後竟在一公里 外的魚塭找到，不過也發生多次一去不返的窘境，如今只能將牠們「關緊閉」、限制行動。

愛鳥成痴的他，一定抽空陪伴這群寶貝，謝秉翰說，曾因為投入工作、忽略牠們，竟發現鸚鵡出現咬羽毛的自殘行為，避免重蹈覆轍，就算再忙也會陪牠們聊天說話。

(中時 )