俄公佈PAK-DA遠程戰略轟炸機規格 能經受核戰考驗

2018年10月02日 20:50 中時電子報 盧伯華

俄羅斯紅星電視台引述聯合發動機製造集團(UEC)的消息報導稱，已經在國家採購網上公佈了俄羅斯PAK-DA（遠程航空兵未來航空復合體）實驗設計工作的招標。該招標規格要求，這架新一代遠程戰略轟炸機的發動機除了具有高超性能外，還要能在核武器破壞性因素影響下穩定工作。

衛星通訊社報導，按照公佈的要求，發動機的主要和輔助電子系統需保證轟炸機持續飛行能達30個小時。燃料供應和液壓傳動控制系統，需在零下60度至零上50度的溫度間工作。發動機的服務年限至少為12年，並有延長使用期至20年的可能。

此外，聯合發動機製造集團還單獨指出，發動機必須在面對核武器破壞性因素影響時具有穩定性。亦即在爆發核子戰爭時，轟炸機還能正常執行任務。

報導說，俄羅斯PAK-DA是新一代可攜帶導彈的戰略轟戰機項目。項目工作開始於2009年，PAK-DA長程戰略轟炸機將替代俄羅斯空軍現有的遠程轟炸機圖-95(熊式）和圖-160（海盜旗）。

早先的消息指出，外界一般人比較關心PAK-DA的外型，俄方已表示將開始打造原型機，顯見外型已然定案。加上目前已開始定下發動機性能規格，可以預料近期內可能依其進度首先在今年亮相。俄國軍方高層官員指出，假如進度順利，PAK-DA預計在2025~2030年後開始進入俄國戰略空軍服役。

(中時電子報)