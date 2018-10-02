美驅逐艦駛入南海 大陸外交部、國防部同聲譴責

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旺報
賴志昶

美國海軍驅逐艦迪凱特號（USS Decatur）近日駛進南海，引起大陸不滿。對此，大陸外交部發言人華春瑩、國防部新聞發言人吳謙2日同時聲明稱，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

華春瑩指出，迪凱特號驅逐艦在未經大陸政府允許，擅自進入大陸南沙群島有關島礁鄰近海域，「中國海軍依法對美艦進行了識別查證，予以警告驅離」。

「當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢繼續趨穩向好。」華春瑩表示，美方罔顧地區國家共同意願，一再採取挑釁行為，打著所謂「航行與飛越自由」的幌子，違背國際關係基本準則，威脅中國大陸的主權和安全，危害地區的和平穩定，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩指出，中方強烈敦促美方立即糾正錯誤，停止此類挑釁行為，以免損害中美關係和地區和平穩定，「中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和安全」。

此外，吳謙表示，美方一再派軍艦擅自進入中國南海島礁鄰近海域，嚴重威脅中國的主權和安全、嚴重破壞中美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定。中國軍隊對此堅決反對。

吳謙指出，中國大陸尊重並維護各國依據國際法在南海享有航行和飛越自由，但堅決反對任何國家打著「航行自由」的幌子，行違法挑釁之實，威脅沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。

吳謙強調，中國大陸軍隊將堅定履行防衛職責，繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。

(旺報 )

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