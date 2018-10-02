司法案定讞前可否調查 監院談話會無結論

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中時

監委劉德勳日前提出調查報告，針對前花蓮縣長傅崑萁及其友人廖昌禧等人拉抬合機股價的案件，認定台中高分院對陳訴人訴訟基本權之保障顯有不周，要求司法單位檢討，但有監委認為調查案有干預司法疑慮。監院今舉行談話會，討論司法案件在何種情況下可以介入調查，但監委意見分歧，最終沒有結論。

監委指出，《監察法施行細則》規定，「偵查或審判中案件承辦人員，與該承辦案件有關事項，在承辦期間，應盡量避免實施調查。」因此一般來說司法案件是不查的；但同條也寫道，「如認為承辦人員有貪污瀆職或侵犯人權情節重大，需要即加調查者，仍得斟酌情形，實施調查。」就有可以調查的例外情況。

監委表示，什麼樣的情況可以調查，就是由委員自己認定，今天討論的就是監委是否應該自律，例如調查報告不要在三審定讞前提出，以免被質疑干預司法。但有些案件可能也等不了那麼久，所以希望調查報告內容不要觸及審判核心、法律見解問題。

另名監委指出，今天討論的問題似乎就是「劍指劉德勳」，認為劉德勳不應在偵查過程尚未定讞時調查傅崑萁的案子。有監委因此提出應該要有自律概念，立案調查時不能侵犯審判核心，但討論到最後還是不了了之。

另外，監委指出，監委陳師孟也在會中提到，他要調查國務機要費案，向法院調法官蔡守訓的資料卻調不到，質疑監委辦案非外力，為何不能要？有監委就反駁，監委調查「當然是外力」，在會中發生一些爭執。

(中時 )

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