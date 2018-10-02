果然匯蔬食進駐統領 彷彿花園裡用餐

2018年10月02日 21:08 中時 蔡依珍

果然匯在空間設計上以「北歐溫室花園」為概念，綠化的餐飲空間，彷彿花園裡面用餐。(蔡依珍攝)

果然匯在空間設計上以「北歐溫室花園」為概念，綠化的餐飲空間，彷彿花園裡面用餐。(蔡依珍攝)

在空間設計上以「北歐溫室花園」為概念，隨處都是打卡點。(蔡依珍攝)

多國創意蔬食料理打造素食者的饗食天堂。(蔡依珍攝)

大膽的擴大開放式廚房，不怕消費者對食安的檢驗。(蔡依珍攝)

純手工披薩現點現做現烤，特別引進義大利拿坡里披薩認證穹頂式烤爐，加上有機麵粉製成Q彈帶勁的餅皮，入口有滿滿的天然麥香，簡單滋味令人驚艷。(蔡依珍攝)

果汁吧主打純天然果汁。(蔡依珍攝)

蛋糕吧各個吸睛又美味。(蔡依珍攝)

蛋糕吧各個吸睛又美味。(蔡依珍攝)

綠化的餐飲空間，彷彿花園裡面用餐。(蔡依珍攝)

桃園統領廣場將於10月3日正式開幕，主打4層樓美食緊抓饕客的胃，其中饗賓餐飲集團一口氣引進彷彿「北歐溫室花園」的「果然匯蔬食」，以及有號稱最強月亮蝦餅的道地泰菜「饗泰多」兩大品牌進駐，滿足桃園人挑剔味蕾。

「果然匯蔬食宴」4年前在台北推出，2016年就獲美國有線電視新聞網《CNN》青睞，稱是「值得一嚐的蔬食餐廳」，隨著喜愛蔬食的人日趨增多、台灣蔬食人口佔比甚至排名世界第二，果然匯將跨出台北、插旗桃園，斥資五千萬在統領打造二號店，在空間設計上以「北歐溫室花園」為概念，綠化的餐飲空間，彷彿花園裡面用餐，隨處都是打卡點，讓吃蔬食也能很潮很時尚，同時設備及餐點都全面升級，全場分四大餐區，大膽的擴大開放式廚房，不怕消費者對食安的檢驗。

果然匯最為人稱道當屬義法區，純手工披薩現點現做現烤，特別引進義大利拿坡里披薩認證、高溫可達500度穹頂式烤爐，餅皮的原料挑選有麵粉界法拉利之稱的天然有機的「義大利石磨麵粉」，歷時32小時低溫發酵，製成Q彈帶勁的餅皮有滿口的天然麥香，內餡使用友善環境的「Vegan Cheese」簡單滋味令人驚艷。

生菜沙拉台則供應會呼吸的綠藤有機芽菜，同時以活氧水幫蔬果做SPA，分兩階段清洗蔬果，讓消費者看得安心吃得更安心，其他像是亞洲料理區中的古早台味的麻油麵、以豆漿為基底的茶碗蒸，都別具風味。

饗賓總經理陳毅航指出，「果然匯蔬食宴」將在4個月內展3家店，繼統領店後將於11月進軍高雄夢時代、明年2月進駐板橋遠百，屆時將成為國內最大的蔬食BUFFET連鎖品牌。

「饗泰多泰式風格餐廳」則強調「食材鮮採、料理鮮做、口味鮮明」聘請深諳泰國飲食文化及料理的專業顧問設計菜單，無論是在口味及內涵都跳脫台味泰菜的窠臼，如傳說中老虎吃不到會想哭的「淚之虎」鮮嫩牛小排、充滿濃郁堅果香氣的「夯勒燉五花」、酥炸鱸魚搭配酸甜青木瓜沙拉而成的「闖園魚塊」等，都是坊間泰菜餐廳吃不到的獨特料理。另有開放式廚房的細火慢烤肉嫩油潤的泰味串燒滿室生香，室裝風格更以「泰國市集」為主題，棚頂掛燈、磁磚拼貼與編織民藝，加上，悠閒愜意彷如置身泰國街頭。

(中時 )