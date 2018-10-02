康芮靠近台灣 氣象局：最快明晚發布海警

康芮颱風慢慢接近台灣，最快周三晚上氣象局將發布海上警報。（圖／取自氣象局網站）

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今年第25號強烈颱風康芮今（2）日凌晨威力又增強，位置在鵝鑾鼻東南東方海面向西北西，即琉球南方海面移動。氣象局預報員林伯東表示，若依照目前的移動速度且路徑不變，預計明晚到後天清晨有機會發布海上警報。但若康芮的路徑往東偏移，也可能不發布海警，至於發布陸警的機率則偏低。大致上，周四（4日）晚間到周五整天康芮最靠近台灣。

林伯東表示，預估明天康芮將抵達琉球南方海面，接下來將從台灣東方到琉球群島之間的海域穿越，並往北朝著中國大陸浙江省前進，之後再轉往東北，向日本、韓國而去，移動路線要比上個颱風潭美接近台灣。估計影響台灣的時間是在周四晚上到周五整天，其中周四晚至周五清晨最接近，影響也最劇烈。

到了周六，隨著康芮遠離台灣，天氣也逐漸好轉。颱風主要影響的區域是台中以北到東北部，花東在颱風剛接近時會有零星短暫雨，但當康芮轉移到東北部海域時，花東雨勢開始減緩，南部受影響比較小，只有雲量增加，午後有雷陣雨。

氣象局提醒民眾，無論有無發布海上警報，由於康芮外圍環流接近台灣，明天起各地沿海的開始出現長浪，尤其北部、東半部、恆春半島，明起浪高有4米左右。在颱風最接近台灣時，東北角、東半部的浪高可能超過6米。

此外，氣象局也對除了台北市、高雄市、南投縣、嘉義縣之外的18個縣市發布陸上強風特報。凡台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海則有較大風浪，海邊活動與海上作業均須注意安全。

(中時 )

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