金門小三通長紅 十一長假湧現人潮

2018年10月02日 21:31 中時 李金生

金門著名景點「翟山坑道」兩岸遊客穿梭來去。（李金生攝）

「十一」長假跨海來到金門的陸客，三五成群走過古蹟「邱良功母節孝坊」鬧區。（李金生攝）

「十一」長假跨海來到金門的陸客，走在模範街頭悠閒自由行。（李金生攝）

金門「小三通」人數持續穩定成長，隨著大陸「十一」長假湧現陸客旅遊人潮，10月可望再拉出新一波長紅成果。縣府強調，未來將繼續結合金廈旅遊部門，協力打造已逐漸成形的「金廈旅遊生活圈」。

移民署金門行政中心統計，今年9月份小三通入出境計14萬3977人次，較去年同期11萬4020人次，增加2萬9957人次，成長26.27％。其中，陸客入境計2萬9830人次，較去年同期2萬2599人次，增加7231人次，成長32.00％；9月的落地簽累計4180人次，較去年同期2923人次，增加1257人次，成長43.00％。

今年1~9月小三通入出境累計達138萬5617人次，較去年同期124萬9764人次，增加13萬5853人次，成長10.87％。

縣府觀光處分析指出，金門「小三通」並未受到兩岸關係緊繃，導致陸客團體下滑之影響，充分顯示金門已為兩岸溝通橋梁打好基礎，成功扮演兩岸交流的先鋒角色。

該處並指出，縣府在供水、環保、觀光、文化、體育與宗教，持續與對岸有進一步交流及對接，另金廈旅遊部門也整合推動，打造「月月有活動，處處有金廈」，已逐漸形成「金廈旅遊生活圈」，10月配合大陸10.1長假，情況仍將持續看好。

移民署最新統計，10月1日長假開始，金門「小三通」入境4095人，出境499人。2日入境則有3587人、出境1214人。連日來，大街小巷和各地景點遊客穿梭，其中又以自由行居多，紅男綠女十分熱鬧！

(中時 )