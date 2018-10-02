多位非官派環委明打算缺席 環評大會有變數

搶救大潭藻礁，在野黨與環團人士呼籲，非官方環評委員全部退出今天召開的環評大會。（廖德修攝）

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環保署明（3）日將召開環評大會，三度審查觀塘環評案，通過後中油即可興建第三天然氣接收站。環團認為將破壞存在7千餘年的藻礁生態，呼籲非官派環評委員退出環評大會。據了解，已有9位環委打算缺席，環評大會可能流會。環保署仍在努力聯絡，副署長詹順貴表示，能否照常開會「要看明天下午出席人數而定。」

環委共21人，包括官派7人，即環保署長李應元與副署長詹順貴，農委會副主委李退之、內政部次長林慈玲、衛福部次長薛瑞元、科技部次長鄒幼涵、國發會副主委曾旭正；專家、學者有14人。

由於環委吳義林、徐啟銘、高志明因個人因素需迴避此案，剩下18人需10人出席才合乎法定人數，9人未到就會流會。除了在第1次環評大會中退席的5位環委鄭明修、王价巨、王誠文、李克聰、劉希平，還有劉益昌、劉小如亦反對開發案；加上李錫堤、李公哲也可能不出席，若9人今天均未到，環評大會便確定再度流會，延至下周一（8日）續開。

確定出席的除了7位官派環委（或代理人），專案小組召集人李堅明與學者環委馬小康可能出席，只要再說服一人即可達標；因此明天的環評大會能否開成？可能要到最後一刻才會揭曉。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，盼望民間學術環評委員全部退出環評大會，無論結果如何，明天下午一點都會號召群眾到環保署前抗議，做最後的吶喊與努力。

(中時 )

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