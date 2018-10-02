別相信電影演的！霍金前妻批愛的萬物論與事實不符

2018年10月02日 21:45 中時電子報 吳映璠

霍金與前妻潔恩霍金的故事於2014年拍成電影愛的萬物論。

物理學家霍金（Stephen Hawking）首任妻子潔恩霍金（Jane Hawking）日前表示，以她和霍金的故事為藍本的電影「愛的萬物論」，儘管非常忠於他們在劍橋的部分生活情形，不過實際上也刪減了很多現實層面，這讓她感到相當困擾，更直呼「千萬不要相信電影演的」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，潔恩霍金日前在亨利文學節（Henley Literary Festival）上表示，「愛的萬物論」實際上有很多情節與事實有所出入，她本人覺得相當困擾，因為部分電影情節似乎已經被人們當成了事實。

2014年上映的「愛的萬物論」取材自潔恩霍金的回憶錄「航向無限：我與霍金的日子」（Travelling to Infinity: My Life with Stephen，直譯），由艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）與費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）主演，奧斯卡金像獎得主詹姆士馬許（James Marsh）執導，艾迪瑞德曼更在當年以這部片拿下奧斯卡影帝。

愛的萬物論於2014年上映，圖為飾演霍金與潔恩霍金的演員艾迪瑞德曼、費莉絲蒂瓊斯與本尊一同參與倫敦首映。（圖／美聯社）

事隔多年，潔恩霍金終於吐露，由於篇幅有限，電影僅描述他們在劍橋的日子，但實際上夫妻倆那時總是為了參加各種研討會而到處飛來飛去，甚至連蜜月旅行都是在紐約的物理學研討會上度過的。

霍金與潔恩霍金，攝於1989年。（圖／美聯社）

她說這些到處飛的經歷完全沒有被拍出來，電影裡看不到她如何為一家大小打包、仔細計畫怎麼樣帶著一個不良於行的人及一個嬰兒到處跑，以及那些日常生活中無微不至的照顧。

潔恩霍金說她曾向劇組請求至少在電影中簡單帶過這個部分，不過劇組最終仍因篇幅關係捨棄了這個想法。

另外，電影中兩人在劍橋大學一場舞會上浪漫相遇的場景也沒發生過，他們實際上是在家鄉聖奧爾本斯（St Albans）認識的，當時霍金才剛開始博士學術生涯，潔恩霍金則剛踏出校園。

潔恩說她父母甚至沒辦法看這部片。不過當談及霍金，她表示霍金1963年被診斷罹患運動神經元疾病（ALS）時，被告知只能再活兩年，不過他最終與疾病奮鬥了一輩子，「他在我心裡是永遠的霍金」。

(中時電子報)