別相信電影演的！霍金前妻批愛的萬物論與事實不符

霍金與前妻潔恩霍金的故事於2014年拍成電影愛的萬物論。

物理學家霍金(Stephen Hawking)首任妻子潔恩霍金(Jane Hawking)日前表示,以她和霍金的故事為藍本的電影「愛的萬物論」,儘管非常忠於他們在劍橋的部分生活情形,不過實際上也刪減了很多現實層面,這讓她感到相當困擾,更直呼「千萬不要相信電影演的」。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,潔恩霍金日前在亨利文學節(Henley Literary Festival)上表示,「愛的萬物論」實際上有很多情節與事實有所出入,她本人覺得相當困擾,因為部分電影情節似乎已經被人們當成了事實。

2014年上映的「愛的萬物論」取材自潔恩霍金的回憶錄「航向無限:我與霍金的日子」(Travelling to Infinity: My Life with Stephen,直譯),由艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)與費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones)主演,奧斯卡金像獎得主詹姆士馬許(James Marsh)執導,艾迪瑞德曼更在當年以這部片拿下奧斯卡影帝。

愛的萬物論於2014年上映,圖為飾演霍金與潔恩霍金的演員艾迪瑞德曼、費莉絲蒂瓊斯與本尊一同參與倫敦首映。(圖/美聯社)

事隔多年,潔恩霍金終於吐露,由於篇幅有限,電影僅描述他們在劍橋的日子,但實際上夫妻倆那時總是為了參加各種研討會而到處飛來飛去,甚至連蜜月旅行都是在紐約的物理學研討會上度過的。

霍金與潔恩霍金,攝於1989年。(圖/美聯社)

她說這些到處飛的經歷完全沒有被拍出來,電影裡看不到她如何為一家大小打包、仔細計畫怎麼樣帶著一個不良於行的人及一個嬰兒到處跑,以及那些日常生活中無微不至的照顧。

潔恩霍金說她曾向劇組請求至少在電影中簡單帶過這個部分,不過劇組最終仍因篇幅關係捨棄了這個想法。

另外,電影中兩人在劍橋大學一場舞會上浪漫相遇的場景也沒發生過,他們實際上是在家鄉聖奧爾本斯(St Albans)認識的,當時霍金才剛開始博士學術生涯,潔恩霍金則剛踏出校園。

潔恩說她父母甚至沒辦法看這部片。不過當談及霍金,她表示霍金1963年被診斷罹患運動神經元疾病(ALS)時,被告知只能再活兩年,不過他最終與疾病奮鬥了一輩子,「他在我心裡是永遠的霍金」。

