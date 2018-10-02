吃貨注意！首創吃遍人氣美食的小旅行開賣啦

2018年10月02日 21:37 中時 何書青

彰化木瓜牛乳大王是來彰化必嘗推薦之一。（雄獅旅遊提供）

台南富盛號碗粿。（雄獅旅遊提供）

鹿港阿樹蛤仔麵。（雄師旅遊提供）

鹿港肉羹泉。（雄獅旅遊提供）

台灣美食小吃國際聞名，但許多台灣人自己卻未必嘗遍台灣各地的美味，去年開始進軍餐飲市場的雄獅旅遊，結合美食與旅遊，首創「雄獅一番」系列美食主題行程，囊括全台北、中、南、東及離島的百餘間超人氣排隊美食，及隱藏版小吃，再加入周邊特色景點觀光，推出超過30組團體及自由行產品，最低1日599元起，方便愛吃又愛玩的民眾在度假時有新選擇。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示：「台灣美食一直享譽國際，但市面上卻沒有針對喜愛美食的老饕設計的專屬行程。此次雄獅旅遊首創的『雄獅一番』美食團概念，由旅遊美食專家分析蒐羅全台各地最有名、最特別的美食與不為人知的隱藏版小吃，所有的動線都規劃完善，讓旅客不用做任何功課即可以最有效率的方式吃到最多的地方美食。」

黃信川進一步舉例說明，行程中許多的特色團餐，是一般自由行人少無法吃到的，像是澎湖螃蟹部隊鍋、苗栗茅鄉亭無菜單料理、花蓮樹屋阿美族風味餐等，旅客在品嘗美食之餘，也可結交到志同道合的饕客；除此之外，更整合各地旅遊資源，品嘗美食之外也附加周邊景點的觀光，讓旅行不是只有大吃大喝，而是用邊吃邊玩的方式體驗台灣道地的風俗文化。

為推廣「雄獅一番」，雄獅旅遊更將於12日舉辦「大胃王美食挑戰團」彰化團首發活動，邀請到僅40.5kg的大胃王網紅路路、與一口氣吃完100個炸雞塊的膽固醇女王邵阿咩PK食量，10個關卡挑戰彰化、鹿港知名美食，如彰化肉圓、大原蒸餃、彰化爌肉飯、阿樹蛤仔麵、彰木瓜牛乳大王、阿振肉包、楊州湯芋丸、楊桃湯大王、鹿港肉羹泉、王罔麵線糊等。

參團旅客與參賽者跟著雄獅的彰化美食行程一路過關斬將，如能在行程中吃完指定份量的經典小吃，最高祭出獎金2萬元，將美食融合旅遊尋找台灣最強大胃王。

「雄獅一番」系列美食團即起推出1日、2日等多組超值遊程，包括雄獅一番《美食大胃王彰化鹿港篇》，嘗遍彰化、鹿港12家傳統知名小吃，1日499元起；《台南美食攻堅行動團》可走訪國華街、永樂街、安平老街等知名台南美食區，可吃到文章牛肉湯、安平豆花、周氏蝦捲、東興蚵嗲、金德春捲等經典小吃，2日2499元起；因應秋季為吃蟹好時機，還有《南庄秋嚐大閘蟹》，1日1699元起。

即日起至11月23日，若在雄獅旅遊網站下單購買「雄獅一番」美食活動任1行程，即有機會參加抽獎獲得日月潭雲品溫泉酒店、宜蘭傳藝老爺行旅、耐斯王子大飯店、墾丁凱撒大飯店、礁溪老爺酒店住宿券等多項大獎。

(中時 )