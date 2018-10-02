永信杯》超強！ 豐商史無前例五連霸

豐原高商在永信杯高男組霸氣五連霸。(永信杯提供)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
豐原高商攻擊犀利。(永信杯提供)

第45屆永信杯全國排球錦標賽今天落幕，高男組豐原高商以25：17、25：23直落二打敗大成商工，笑納永信杯高男組史無前例的五連霸；高女組則由東山高中締造四連霸；僅有七名球員參賽的靜宜大學在大專女子組完成三連霸。

今年3月在HVL全國高中排球聯賽達成五連霸的豐原高商，永信杯四強賽遭遇屏榮高中頑強抵抗，苦戰三局後豐原高商才以2比1逆轉勝、闖進冠軍戰；決賽豐商和大成商工捉對廝殺，第2局豐商在17：13後遇亂流，一度被追成22：21只領先一分，隨後豐商連得兩分，再換大成連得兩分，豐商24：23領先時，靠隊長陳昱諺再見攻擊拿下賽末點。

豐商教練葉忠桂指出，今年永信杯最硬的是對屏榮之戰。「一開始打得有些亂，重新調整陣容後才好轉，但冠軍戰還是按原來陣容打，想說有狀況再調整。感覺球員因為學長成績好，有很大壓力，我希望他們忘掉曾有的榮耀，將心態歸零重新出發。」

高女組東山高中冠軍戰對決鶯歌工商，第1局勝後，第2局本來也是勝券在握，24：20聽牌，但鶯歌一口氣連趕三分，不過最後仍讓東山以25：23收下勝利，完成四連霸。

東山高中教練林雍順表示，球員狀況時好時壞，特別是後半段，加上連戰三場專注力有點下降，必須多注意。

只有七位球員的靜宜大學在大女組三連霸。(永信杯提供)

大專女子組靜宜大學冠軍戰以2：1力克台灣體大，收下三連霸，出身中山工商的靜宜執行教練劉麗芳透露，隊上除了林書荷外，其餘球員底子較沒那麼好，必須從較基本功教起，加上隊員有日文系、大傳系、觀光系社工系等，一週只能練兩天、每次兩個半小時，純粹就是愛打排球。

陣中多是排灣族的屏東佳義國小，在五年級男童冠軍戰以2比1擊敗雲林北辰國小，贏得隊史第一座永信杯冠軍杯，佳義國小教練夏鳳鳳表示，小球員表現都很棒，也已經和校方聯絡好，開車回到學區後，就會放鞭炮遊行，和鄉親們共享奪冠喜悅。

(中時電子報)

台北羽球公開賽》混雙地主人海戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。