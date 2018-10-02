邱琦雯色誘戲胞凸槌 圍觀男教慾女心經

邱琦雯。（艾迪昇提供）

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邱琦雯劇中色誘吳皓昇。（艾迪昇提供）

邱琦雯在民視八點檔《大時代》飾演強悍又嬌俏的秋月，近日進組拍攝誘惑男人戲碼，卻碰上大難題還頻笑場，演出狐媚撥頭髮被笑像在洗頭、深情甩頭又像脖子抽筋，最後連男燈光師都看不下去，跳下場指導她如何色誘男人，邱琦雯無奈笑說：「通常我拍翻桌的戲一次就OK，但是甩頭髮真的難倒我。」

邱琦雯上戲前做足準備，套上性感蕾絲上衣，胸前還貼膠防止走漏春光，但工夫做足，拍戲卻卡在耍性感，「劇裡我必需甩頭髮耍媚，但搞媚實在不是我的專長，怎麼甩頭都不美，然後動作一醜就笑場」。邱琦雯說自己費盡甩髮、撥頭，卻都彷彿點中工作人員笑穴，惹出片場笑聲四起。

邱琦雯苦笑：「我甩頭甩很久，不知道怎麼耍才會性感，甩到全世界都急了，劇組同事還狂笑我撥頭髮像是在洗頭、抓頭皮癢。」她性感卡關，片場眾多男性工作人員邊笑邊搖頭，最後竟下場指導她色誘術，邱琦雯笑說：「燈光大哥要我頭怎麼擺、造型老師要我下身不動只動頭，最後連導播都親自下場指導，還蠻有趣的。」

她坦承自己對耍性感不擅長，就算私下展現小女人的方式，也就只有煮飯給男友吃、照顧他生活，因此這次色誘橋段，是自己一大突破。她十分感謝能有這次不同的表現，「我這次再回《大時代》有很大的壓力，幸好收視表現很好，我也鬆了一口氣，謝謝粉絲和電視台的支持」。

(中時 )

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