車庫發明家造出一次打4發步槍 美軍有興趣

2018年10月02日 22:06 中時電子報 江飛宇

美國陸軍在1963年採用M16戰鬥步槍，之後的55年間，M16及其延伸型就是美軍步兵的主要武器，不過軍方也一直在尋找接替者，如今他們看中了一種來自科羅拉多春田市的新槍-並不是那間出名的春田兵工廠，而是當地一位「車庫發明家」的新發明。

科羅拉多春田市公論報報導，春田市的馬丁．格里爾(Martin Grier)平時在平價旅館工作，不過業餘時間喜歡在自家車庫裡打造一些小發明，他用自己的工具打造一種外型奇特的槍，稱為「帶狀槍」(ribbon gun)，它看起來像是適合小學5年級男孩子的玩具槍。

雖然外型很童趣，但是它卻具有實際的未來感，因為它有3種現代步槍所不具有的特性：1.不抛彈殼、2.可一次射4發、3.採用電動擊發。它已經得到美國陸軍的關注，已經向格里爾訂購，製作成了軍用級別的原型槍。

帶狀槍獨特的彈匣，子彈都在獨立的溝槽中，擊發後不抛殼。(圖/網路)

帶狀槍的彈匣與現行的槍支很不相同，是在一個鋼塊內有4~6個子彈槽，子彈和子彈之間並不相碰，槍支裝填時，一次可安裝4個這種彈匣，採用電力觸發底火發射，因此少了瓦斯導管等複雜的構造。4個彈匣可同時被電力擊發，所以可以一次射4發子彈，有點像霰彈槍。

帶狀槍的介紹。

格里爾說：「我把這功能稱為強力射擊模式。」

大眾機械報導，比較重的機關槍也有電力驅動的，比如著名的M61 火神砲(Vulcan 20mm)，以及7.62公釐的M134都是電動發射的，但是在步槍裡還沒有這種設計，因為那樣很笨重。然而格里爾的電動槍僅有6.5磅(2.9公斤)，相比之下，M16家族裡最輕巧的M4卡賓槍還重約7磅(3.14公斤)，顯見格里爾的電槍真的很輕。之所以能如此輕巧，是因為它的內部構造更簡單，不需要氣體導管、往覆活塞等氣體循環系統來完成自動上膛。

他在2016年的專利申請書上寫：「這是一把可同時擊發多枚子彈的槍，採用電力擊發，減小了尺寸、重量和複雜性的缺點。」

格里爾的槍使用的是6公釐的彈藥，美國陸軍希望能夠加大子彈口徑，以增加射程和穿透力。他已得到美國陸軍的50萬美元投資，要打造一把符合軍規的樣槍，以確定是否能用於戰場環境。

格里爾自豪的說：「所有最好的東西都來自某人的車庫。」

(中時電子報)