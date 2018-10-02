又見虐童 林口繼母虐打前妻子 童泣訴：媽媽對狗比對我好

2018年10月02日 22:06 中時 譚宇哲

男童遭繼母毆打到流鼻血。（譚宇哲翻攝）

新北市又傳虐童案，林口區9歲吳姓男童日前遭39歲林姓繼母家暴，男童雖曾向父親求救，卻不被採信，直到上周五男童被繼母打得全身是傷，躲在房間內大哭，父親才確信妻子竟狠心虐兒，氣得帶兒子到醫院驗傷並向警方提告，事後男童更泣訴：「媽媽對狗比對我好」，令人鼻酸。

吳父今天下午帶著男童和男童祖父在新北市議員陳明義陪同下召開記者會，吳父指出，日前透過交友軟體認識林女，今年4月與林女再婚並同住林口住處，平時將工作收入交給林女看管，連名下林口房子都過戶給她，原本兒子哭訴遭林女虐打，但因身上沒有外傷，還不敢相信。

沒想到上月28日，兒子因背書不通順，被林女叫至房內教訓，過程中還用竹條抽打全身、甚至賞摑到鼻血不止，他聽見哭聲衝進房，才發現兒子全身傷躲在衣櫃旁。

吳父氣憤表示，跟林女結婚四、五個月，事發後她卻威脅說要離婚，但我的名下房產存款都給她，我身邊都沒有錢了，這樣的我怎麼可能跟她離婚」。但如果說她願意簽下不再對孩子動怒施虐的協議，那我是可以接受她回來繼續維持婚姻。

男童則自述，父親跟繼母結婚後，便每天因吃飯慢、讀書慢等問題遭繼母用手、竹條毆打，責罵他說「為什麼不乖」，甚至不讓他吃飯，他餓了只好喝開水止飢，雖然曾跟爸爸求救，但因為身體沒有傷痕，所以爸爸不相信。

但天天被繼母打罵的日子，讓他痛苦到一度想離家，「因為媽媽對狗比對我好，她只會每天兇我」，今年中秋節他跟爺爺求救就說：「真希望媽媽對我，能像對那隻狗一樣好！」

新北市社會局表示，被害男童的母親行為已觸犯兒少法，吳父已向警方提告，被害男童目前交由父親照顧，後續會持續追蹤男童安置狀況，近日也會聯繫男童父親了解。

(中時 )