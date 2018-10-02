吳謹言：我不是你想像中的魏瓔珞

2018年10月02日 22:29 中時 洪秀瑛

吳謹言。（Marie Claire美麗佳人提供）

《延禧攻略》造成的熱潮不在話下，女主角「魏瓔珞」峰迴路轉的熱血人生，吳謹言憑藉著真切且充滿智慧的詮釋，創造了演藝事業巔峰，人生如戲、戲如人生，而這部2018年的人氣神劇，或許就是吳謹言當下人生的最佳寫照。

《延禧攻略》一夕爆紅

吳謹言蓄勢待發的能量，藉著「魏瓔珞」一角，在2018年夏天成為眾人焦點，當時還有幾部待播的大型古裝劇，《延禧攻略》搶得先機播出，在天時地利人和的條件下，一夕之間成為街頭巷尾的熱門話題，一點都不誇張，捷運上、夜市邊人人低著頭，手機螢幕的畫面上，全都是《延禧攻略》，此劇究竟有什麼樣的魔力，讓人著魔般地上癮？謹言說：「當初剛讀完劇本時，我就感覺這齣戲相當特別，『魏瓔珞』這角色更特別，是我過去從來沒有見過的人物形象，相當新鮮。」

「新鮮感」正是《延禧攻略》能夠迅速竄紅的主要原因之一，過去我們不曾在清宮劇中看見如此理直氣壯的霸道角色，尤其又是位女性，「魏瓔珞」以歷史的原型為基底，創造出一個全新的角色經典，她接著說：「以前沒有這樣的角色類型，要找範本自然不容易，一切都得靠著自己摸索，不過還好，劇組演員們感情都不錯，彼此給意見，互相督促進步。」

《延禧攻略》除了吳謹言外，戲中集結中港各具特色、不同世代類型演員，老練實力派乾隆皇帝聶遠、嫻貴妃佘詩曼、富察皇后秦嵐，養眼鮮肉代表富察傅恆許凱、海蘭察王冠逸，就連身邊的太監、宮女角色也都有自己獨特性格，嚴格來說，《延禧攻略》是以偶像劇的角度，打造出一幅融合現代觀點、不落窠臼的清宮風景。

「能夠和這群演員工作是相當幸福的，一開始還真不知道該怎麼演，聶遠哥、秦嵐姐經驗老道，很會帶戲，大家越拍越過癮，我們這群演員更像是去帶領整個故事，不是被劇情牽著走，越演越上手之後，就能玩出新的東西，有些都是導演意想不到的。我們做演員的能給導演新的東西，是一種很特別的成就感。」

那些「魏瓔珞」教我的事

把角色演活了，從此以後「魏瓔珞」和「吳謹言」這兩個名字便緊緊地糾纏在一起，相互內化，一體兩面，她說：「要說自己和『魏瓔珞』有哪裡相似吧？大概就是肯吃苦、不忘初衷的精神吧，不過『魏瓔珞』剛好是反過來的，她則是把這種態度顯現在外，而我在表面上是比較隨意的，心中面對工作則是戰戰兢兢。」相信自己的所作所為，義無反顧，劇中那些面對人生或處理事情的態度，原來反射在謹言自己身上的，都是一種真實狀態的體現化。謹言接著說：「劇中皇后曾經對瓔珞說過『世事不會盡如人意，是人就有失敗的時候，所以你要學會耐心等待，等到你內心足夠強大，等到有一天你不再受制於人，等到天時、地利、人和。』這句話我覺得很受用，當人覺得特別辛苦的時候，另一方面也是最強大的時候。」

那麼感情觀呢？劇中魏瓔珞與富察傅恆的情感雖然算不上撕心裂肺，但也堪稱經典雋永、刻骨銘心，一句此生來世的守候，令人肝腸寸斷，問問謹言是否自己也在其中得到了啟發？「瓔珞的感情算是比較被動的那種，感情從來都不是她的第一順位，現階段對我來說，還是以工作為主要目標，感情就隨遇而安啦，我覺得每段感情，都是真心投入過的，不管是轟轟烈烈也好，錯過了哪些人也罷，但總會在心中留下些什麼，那些東西只有自己知道。」

最愛台灣臭豆腐

過去曾經因工作來造訪台北的她，聊起台灣夜市立刻變成「吃貨」，「我最喜歡吃胡椒餅了，裡面包的肉餡特別美味，還有奶茶，聽說有好幾種口味，上回還來不及嘗試，有機會絕對要全部喝過一遍。」不要說是台灣人，就連許多外來遊客都不敢入口的臭豆腐，竟被謹言視為人間美味，「我實在太喜歡臭豆腐了，尤其喜歡裡頭有包醬汁的那種，一咬下去香氣四溢，我知道有很多人不敢吃臭豆腐，但是我對台灣的臭豆腐真是上癮了，現在想起來還意猶未盡呢！」謹言興高采烈地說著。

在台灣擁有不少粉絲的謹言，最後也對我們許下承諾，「我真的非常喜歡台北，既然大家這麼支持我，也這麼喜歡魏瓔珞，我也希望可以爭取之後的時間到台北去，辦一個見面會，來好好向各位粉絲道謝，感謝大家的支持，才會有今天吳謹言。」她的聲音裡帶著興奮，當然我們更開心，如此便約定好，在不久的未來裡，在台北相見歡。文、圖/Marie Claire美麗佳人

(中時 )