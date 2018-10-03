萬里小店自製秘方雞腿飯 爆汁雞肉藏母子深情

2018年10月03日 07:40 中時 宋原彰

萬里小店自製的雞腿飯，每到用餐時間就會吸引不少民眾前來購買。(宋原彰攝)

由郭老闆和母親一同創辦的便當店，位在萬里市區的馬路邊，目前正逐漸累積客源。(宋原彰攝)

萬里市區內，有一間緊鄰馬路旁、由母子共同經營的「小郭子便當店」，店內的招牌雞腿飯，是兒子用自製的秘方醃製4個小時的雞肉，並在完全入味後裹粉油炸7分鐘，炸好的雞腿再剪成好入口的小塊狀，撒上胡椒粉，搭配4樣小菜和白飯、熱湯，就完成這道金黃酥脆的雞腿飯。

在餐廳工作7年的郭老闆說，當初因為母親很想創業，剛好看到現在這個店面招租，為了替母親圓夢，他決定將自己所長用在創業，頂下這間便當店。

原本店內販售各式燴飯，但郭媽媽認為萬里地區餐飲業不多，目前也都沒有做燴飯的餐廳，且前來消費的客人工人或在地人居多，口味上比較喜歡便當，才改為專賣招牌雞腿飯和排骨飯。

由於緊鄰瑪鋉路，不少工人行經時就會聞香而來買一個雞腿飯，雞腿一口咬下，滿滿的雞汁從鮮嫩的雞肉中滲出，搭配油炸和胡椒的香氣，讓不少人一吃就成主顧，大讚完全吃不膩，現在便當銷量逐漸穩定成長，郭老闆也計畫未來要開發牛肉麵。

郭老闆說，創業之時他剛結婚1年多，希望靠著小店，給妻女和66歲母親一個安穩的生活。但郭媽媽眼見創業初期收入不穩定，儘管還在飯店做大夜班的房務，她每天早上下班後，就會趕來店裡幫兒子，等到中午過後才會返家休息，晚上又會回到店裡幫忙。

郭老闆心疼媽媽的辛勞，不過郭媽媽卻爽朗地說「有錢賺就不會辛苦啦，店內收入還不穩定，沒辦法僱人，所以我就來幫忙。」這個酥炸雞腿飯不僅美味，也深藏郭老闆的母子深情。

店名：小郭子便當店

地址：新北市萬里區瑪鋉路183號

營業時間：早上10點至晚上8點

公休日：每周六

價錢：雞腿飯90元

(中時 )