文化快遞》2018臺北白晝之夜 以藝術之名 探索「顛倒之城」

2018年10月03日 00:00 中時電子報 臺北市政府文化局

如果，有這麼一座城市：在夜幕降臨後，人們雀躍無睡意，穿梭在街頭各式藝術作品之間，街屋徹夜明亮，街邊輪番上演一場場聲音、戲劇、舞蹈表演。詩歌徹夜呢喃，電影連夜播送，行走者每步都踏著故事，歡慶著夜如白晝，直到天光亮起──這是白晝之夜，我們的臺北。

唐唐發《擺攤》作品。

夜間城市藝術節「白晝之夜Nuit Blanche」自2002起由法國巴黎創立，在10月第一個週六跨夜舉行，並逐步擴散為全球30多座城市響應的藝術活動，根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念，為市民提供親近藝術及城市的場域。白晝之夜透過多樣的當代創作，重新賦予城市空間價值與觀看方式，創造開放而免費共享的夜間時刻。這是跨文化與跨世代的交融，也是獨特的交流現場。在一個夜晚當中，人們自由漫步城市街區，穿梭於各種藝術作品與演出之間，也讓自身的參與成為移動的風景。

王德瑜2014年於耿畫廊《No.77》作品。（攝影／朱祈安）

從2016年開始，這樣的夜間藝術盛典在臺北萌芽。「臺北白晝之夜」透過藝術文化活動，探索夜晚臺北的各種故事，每年至少20萬名民眾在夜裡踏上街頭，循著藝術的蹤跡，探索這座城市的魅力。

匿名者劇團行動劇《亞伯之夢》。

顛倒之城 看見不一樣的城市風景

今年「臺北白晝之夜」邀請策展人胡朝聖擔任藝術總監，提出「顛倒之城」的策畫概念，透過藝術文化，將城市街道，翻轉成民眾可自由穿梭的美術館與劇場，邀大家將心打開，用不一樣的視角，看見平日或許未曾注意的城市風景。所選定的中山北路，擁有濃濃的歷史與故事。這條街道濃縮了大臺北各時期的繁華，從日據時期的官方大道建設、美軍駐臺時的娛樂貿易，到今日由移工注入的多元文化，交疊以代表臺灣經濟力的金融、婚紗、資訊產業等，從過去到現在不斷交織，在這裡留下獨特風貌與軌跡。這近乎是臺灣百年發展繁華的濃縮，不管從歷史、地理、產業、文化、在地或國際的不同視角，值得細細探索。

今年「臺北白晝之夜」所策劃的裝置作品與表演節目，皆緊扣著「顛倒」概念，希望以不同的觀看角度，探討各樣概念的邊界與關聯。黑夜與白天、內外和上下、傳統及當代、繁華或窳陋、移動或固著等，共計有來自臺灣、菲律賓、印尼、日本、法國、中國、加拿大等地，將近60組的藝術創作者參與。特別的是，視覺藝術家陳萬仁與崔廣宇的作品亦將同步於今年法國巴黎白晝之夜展出，以跨越6個小時的時差，串聯起臺法兩地的國際交流。

台灣跑酷特技團隊活動畫面。

以藝術之名 探索一座城市

今年「臺北白晝之夜」的視覺裝置中，王德瑜《第九十四夜》用布料與鼓風機，將白日的書店變身夜晚展演場，也反轉展示與被展示、內與外、舞臺上與下的關係；廖昭豪在捷運圓山站高架橋下設置《消波塊》，在都市空間置入異質的海岸後工業景致；唐唐發《擺攤》讓手繪攤位裝置登上街頭，以常民市場文化與當代藝術結合；蔡潔莘作品《讓我們今天就擁抱吧！》溫暖敞開雙臂，表達不分族群地互相接納、擁抱差異與多元；陶亞倫的互動作品《摩斯密碼》則以光束向宇宙傳遞的訊息，將觀者的想像延伸於天與地之間；加拿大的利安．摩根（Liam Morgan）的大型雙向旋轉燈光裝置《無題 單色二》，以奇異近似催眠的視覺效果，介入夜間慶典現場；中國藝術家馮嘉城與黃苑倍，高達10米的碩大月亮裝置《月霾》，喚起環境的意識，亦實現將月球摘下送給市民的幻想力。

錄像作品中，余政達拍攝菲籍臺灣媳婦的《附身「聲」者：梁美蘭蘭與艾蜜莉蘇》討論不同文化、語言、身分間的微妙關係；陳萬仁將在誠品R79通道播送《泳者系列》，泳者在無聲中不斷重複划水，呈現既讓觀者平靜，卻又因各種未知而不安的矛盾感受；崔廣宇則將展出幽默諷刺的《隱形的城市：台巴黎．約克》，在多元並存的臺灣，以城市中現存的異國符碼化為影片中的異域風景，用使人誤判的運鏡，提問人們想像世界的荒謬與破碎。

2017臺北白晝之夜─林欣傑《Cycling-Wheel-the-Orchestra》作品。

表演節目裡，野孩子肢體劇場與光能里居民共演，社區居民化身劇場演員，以遊樂為白晝暖身；法國匿名者劇團（Compagnie des Quidams）用行動劇《亞伯之夢》在現實臺北中上演如夢似幻的魔力旅程，虛實相照出迷離風景；甫獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿美族樂團CMO，將在「小菲律賓區」的聖多福教堂，用歌曲邀大家聽歌做夢；由菲律賓及印尼移工樂手組成的One Forty，則帶來移工明星的音樂和時尚饗宴；白雪綜藝劇團集結臺灣跨世代扮裝天后、天團，打造《造反之夜─扮裝盛典》，呈現性別光譜上的流動與顛覆；慢島劇團的《讀劇演出：雲裡的女人》，以故事訴說戰亂中從泰緬邊境到臺灣，跨越山海的個人生命與家族遷徙，與離散裡邊界在族群來去中的游移；漂鳥演劇社的《時光裁縫》，則透過聲音召喚記憶，探索外在環境和內在世界的關聯；中華啦啦隊國家代表隊和跑酷特技表演者，邀大家加入《大人的運動會》，將運動會搬上夜間馬路，打破對場所與活動的既定印象；漫才組合「達康.come」與「漫！！男塾」在《返校日》攜手搞笑，和大家度過歡笑夜晚；表演藝術編創組合明日和合製作所，則將推出《子夜服務》，帶領報名觀眾夜宿美術館，將公有與私密空間相互翻轉。

蔡潔莘《讓我們今天就擁抱吧！》作品。（圖／富邦藝術基金會）

天天都是「白晝之夜」

與藝術發生關係不只一夜，「白晝之夜」並非僅在一個夜晚裡發生的藝術節。為了迎接「臺北白晝之夜」，6月至9月舉辦了「一夜情」系列活動，透過講座和展覽，讓民眾逐步認識白晝之夜，表達自己想要的城市活動及參與方式。「臺北白晝之夜」也招募志工，讓對藝術與展演有興趣的朋友們，更貼近地參與這個重要街頭藝術活動。另外，除了主要策劃節目，各大藝文場館、企業組織、品牌商家等也紛紛以活動響應，共襄盛舉。更多精采的內容，都可在「臺北白晝之夜」官網與臉書專頁覓得資訊。

為呼應中山北路濃厚的文化風貌與歷史，「臺北白晝之夜」歡迎民眾發揮天馬行空的創意，穿上自己所定義的「中山裝」，一起「出來混」，讓自身成為活動裡的特別風景。2018「臺北白晝之夜」從10月6日晚上6點開始至隔日早上6點，夜晚12點後的節目，將散布於各主要場館，臺北捷運公司也將加開圓山站至臺北車站的往返接駁車次，至隔日（10月7日）上午6點。

「臺北白晝之夜」在城市中塑造獨特的交流共享環境，透過藝術轉化都市空間，讓整個臺北市化身一夜限定的大型美術館，邀請大家一同走入街道，探索「顛倒之城」。相信不管是藝術迷、派對動物、運動狂，或只是想跟親友出門湊熱鬧，「臺北白晝之夜」總有一個角落滿足您。

2018臺北白晝之夜

時間│10/6（六）18:00～10/7（日）6:00

地點│臺北市中山北路一段至三段

網址│nuitblanche.taipei

臉書│白晝之夜 Nuit Blanche

(中時電子報)