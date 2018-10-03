小孩愛挑食!？ 網紅爸媽「纖冰箱計畫」 四招讓小孩無痛戒零食!

2018年10月03日 09:00 中時電子報 綜合報導

小孩喜歡吃零食、不喜歡吃青菜，一直是很多爸媽的煩惱。今天特蒐網紅爸媽的纖冰箱計畫，透改造冰箱存糧，讓孩子戒掉不健康的飲食習慣。

第一招：從早餐下手 幫孩子養成好的飲食習慣

人氣部落客「村子裡的凱莉哥」與最近竄紅的「胖球人生」，媽咪對孩子健康把關都有一套獨門秘訣。凱莉哥說，小露、小梨早餐通常都在車上吃，所以會挑選健康又方便攜帶的早餐，除了常有的饅頭、簡單的麵包之外，高纖豆漿是必備的百搭飲品。而胖球媽媽因為自己沒有那麼常料理，常讓孩子的早餐隨身攜帶一瓶高纖豆漿，搭配麵包、起司條，幫助補充優良蛋白質、醣類、膳食纖維，非常方便。

第二招：杜絕垃圾零食誘惑 蘋果西打媽咪靠這3樣冰箱存糧打造女兒「高顏值」

很多爸媽都擔心小孩吃太多垃圾食物，長大後外貌會「走鐘」。到底要給孩子吃什麼才好?高顏值雙胞胎「蘋果西打」的媽咪Amanda說 : 我希望孩子吃得健康、營養，平常冰箱裡是水果、麥片、高纖豆漿最多，這個點心組合讓他們攝取到營養還有飽足感，也可避免亂吃零食。吃得營養、避免垃圾食物，孩子會比較健康，長期累積下來，也會容光煥發。

杜絕垃圾零食誘惑 蘋果西打媽咪靠這3樣冰箱存糧打造女兒「高顏值」。/圖片來源：統一陽光

第三招：餐間飲食是關鍵 人氣部落客亞歷媽把關有妙招

總是很用心照料孩子飲食的亞歷媽說 : 爸媽都會為孩子的正餐把關，但很容易忽略餐間點心時間的飲食。小孩容易在餐間肚子餓時開冰箱、翻零食櫃，不知不覺吃進不該吃的食物，最好的方法是把冰箱零食櫃裡的存糧，替換成健康的食物，拿不到零食自然就不會吃到了。

例如把高鹽、油炸澱粉食物換成較健康的餅乾，或在孩子時不時會打開的冰箱裏面放置高纖豆漿、無糖優酪乳等，讓孩子嘴饞時有甜甜飲品可以喝，比較不會再去找其他空熱量的甜食來吃。喝的同時又可以補充成長所需營養，一舉兩得。

餐間飲食是關鍵 人氣部落客亞歷媽把關有妙招。/圖片來源：統一陽光提供。

第四招：從孩子喜歡的口味下手 較容易改變飲食習慣

人氣雙胞胎「小豬&小羊」的媽媽對孩子的習慣很有研究，大羊說 : 小孩挑食的話，可以從他喜歡吃的食物開始，找類似口味但又有營養的食物來替代，接受度會比較高。

如果不愛吃深綠色蔬菜，我會以海帶芽湯、烤地瓜、南瓜蛋糕、炒金針菇這些他愛的食材來多元補充纖維; 若不愛吃肉類，我會用她最愛的高纖豆漿、豆腐、雞蛋等補強蛋白質的攝取。用這樣的方式，幫孩子補充均衡的營養。

從孩子喜歡的口味下手 較容易改變飲食習慣。/圖片來源：統一陽光提供。

#本文與統一陽光合作

(中時電子報)