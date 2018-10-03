鳳山「幫低調」美食 現等現炸juicy雞腿飯

「滿香」池上便當是鳳山在地好滋味，建議提早打電話預約，以免久候。（柯宗緯攝）

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柯宗緯
「滿香」池上便當是鳳山在地好滋味，雞腿飯現點現炸，飽滿又多汁，是人氣首選。（柯宗緯攝）
「滿香」池上便當是鳳山在地好滋味，雞腿飯現點現炸，飽滿又多汁，是人氣首選。（柯宗緯攝）

位在高雄鳳山「滿香」池上便當，是在地人激推逾20年老字號便當店，不少人都求「幫低調」，就怕生意太好，要排太久。這家店外表看似不起眼，但每逢用餐時間，可是大排長龍，建議打電話提早預約，否則可要餓子肚子等，店內炸雞腿飯現點現炸，金黃薄酥皮，鮮嫩又多汁，令人吃過難以忘懷。

「滿香」位於五甲二路上，熱門餐點是雞腿飯，一根大雞腿，連雞胸及雞腿，放進去飯盒，完全無法蓋住。雞腿裹上麵粉下鍋油炸到表皮金黃色澤，再撒上胡椒粉，香味撲鼻而來，咬下一口，鮮嫩肌肉juicy（多汁）破表，一口雞腿、一口飯，相當過癮、滿足。

除了「靈魂」主角雞腿外，木盒便當相當有質感，米飯選用道地台東池上米，Q彈又饒富水分，令人唇齒留香。配菜部分每天換不同菜色，基本有香腸及半顆滷蛋，其餘則有高麗菜、蒸蛋、玉米等，堅持健康少油，嘗來絲毫不膩，現場也有飲料、湯品可無限使用。

值得一提的是，店家的服務效率，為了應付龐大訂單及用餐需求，兩名女店員記憶力十足，客人點餐都能牢牢記住，另有個訣竅，就是記住來電下單的末3碼數字，建議客人要先打電話預約，否則到場恐怕得等上1、2個小時，更有可能提早售罄。

店名：「滿香」池上便當

價錢：雞腿飯80元

地址：高雄市鳳山區五甲二路616號

電話：（07）8131162

營業時間：上午11時至售罄、傍晚5時至售罄（不定期公休）

(中時 )

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