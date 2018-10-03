網紅正妹參選里長 向市議員張瑞山請益

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏攝）
網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏攝）
網紅陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益。（葉書宏攝）
網紅陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益。（葉書宏攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過網拍、平面模特兒、補習班英語老師10餘年，今年代表青年陽光黨參選中和區秀景里里長，誓言將公益種子由里蔓延開來，她外型甜美、充滿青春活力，掃街拜票時讓不少民眾留下深刻印象。

陳可蒂從小在新北市雙和區一帶成長，畢業於應用外語系，精通英、日語，在補習班任教10餘年，亦曾拍攝過多項女性用品廣告，擔任過網拍、平面模特兒、直播主，在網路中小有名氣，臉書追蹤者逾3萬人，個人臉書粉絲頁也超過1萬6000人。

陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益，討論社區事務及動保政策，張瑞山大方傳授選舉經驗「勝選無捷徑，勤勞才能獲得選民支持！」張瑞山也鼓勵年輕人要多多關心自己的社區、回饋社區。

(中時 )

丁守中、柯文哲民調只差3％？ …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。