網紅正妹參選里長 向市議員張瑞山請益

2018年10月03日 03:30 中時 葉書宏

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過補習班英語老師10餘年，今年決定回家鄉參選中和區秀景里里長。（葉書宏攝）

網紅陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益。（葉書宏攝）

網紅陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益。（葉書宏攝）

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過網拍、平面模特兒、補習班英語老師10餘年，今年代表青年陽光黨參選中和區秀景里里長，誓言將公益種子由里蔓延開來，她外型甜美、充滿青春活力，掃街拜票時讓不少民眾留下深刻印象。

陳可蒂從小在新北市雙和區一帶成長，畢業於應用外語系，精通英、日語，在補習班任教10餘年，亦曾拍攝過多項女性用品廣告，擔任過網拍、平面模特兒、直播主，在網路中小有名氣，臉書追蹤者逾3萬人，個人臉書粉絲頁也超過1萬6000人。

陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益，討論社區事務及動保政策，張瑞山大方傳授選舉經驗「勝選無捷徑，勤勞才能獲得選民支持！」張瑞山也鼓勵年輕人要多多關心自己的社區、回饋社區。

(中時 )