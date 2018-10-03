中小學出作業卻是家長忙翻天 陸媒批：該停止了

2018年10月03日 09:37 旺報 潘維庭

大陸媒體報導，不少中小學生家長反映，「明明是孩子的『家庭作業』，怎麼現在都變成了『家長作業』了呢？」許多家長抱怨，老師給孩子指派的作業過多、過難，或者必須由家長配合才能完成，讓家長在工作之餘，還要花時間精力幫孩子「做作業」，陝西省教育廳9月30日發布文件稱，在義務教育階段，不得「布置」、要求家長完成，或需要家長代勞的作業。

《新京報》2日刊登學者熊丙奇文章表示，要求學校不得給家長「布置作業」，應該成為全大陸的統一規定，而不是由各省自主決定。

他認為，從理順「家校關係」，以及落實相關規定看，對於不利於建立健康家校關係，不利於培養學生良好學習習慣，並增加家長焦慮的做法，應該一律叫停。

該文稱，學校老師給家長布置、代批改作業，甚至有的作業要由家長代勞的現象，在大陸各地普遍存在，一度被譽為「家校共育」，但實際問題多多。不但不利於培養學生的自主學習習慣，也把家庭親子關係，演變為功利的分數、成績關係，家庭教育變為學校教育的附庸；父母用很多時間關注孩子的學習，卻忽視孩子的身心健康，增加家庭的教育焦慮。

文章認為，家長可以監督孩子形成好的作息習慣以完成作業，但是具體作業完成得如何不應該是家長關心的事，應該由學校老師負責，這才有利於父母履行本該履行的家庭教育責任。

(旺報 )