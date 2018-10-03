中職》「搞不好今年會打出來喔！」 陳重羽自勉敲職棒首轟

2018年10月03日 02:59 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅23歲的捕手陳重羽本季獲得重用，雖加入職棒至今307個打數均未開轟，不過近期擊球感覺越來越好的他也自我期許，能在今年擊出職棒生涯的首發全壘打。

下半季打了大約30、40場比賽後，陳重羽自認打擊時有怪怪的感覺，但自己也說不上來，不過大約2週前，教練為他稍微調整了打擊小細節，「其實一整季劉育辰教練（統一獅一軍打擊教練）都會針對我們的打擊做修正、調整，我跟弟弟也會互相討論。」陳重羽說。

一整季的調整終於出現效果，雖然帳面成績沒有太大變化，但陳重羽擊出的球力道越來越強勁、感覺也越來越好，而談及還要再加強的部分，他則認為自己選球還要再加強，「太急躁了，越急越會追打壞球。」

陳重羽以29日的比賽為例，面對富邦先發投手羅力（Mike Loree），首打席他偷襲短打靠腳程跑出內野安打，第2個打席他選球過於急躁，形成外野飛球出局，8局上陳重羽修正上一打席的缺失，雖然等到設定的球，卻沒抓到最好的打擊時機敲出內野滾地球，「選球還要再更穩定一點。」他說。

雖陳重羽認為自己的打擊還有需要改進之處，但他認為，近期是自己這一季打得最好的時候，日前在台南主場的比賽，陳重羽一度揮出一顆讓場邊觀眾以為是首轟的飛球，不過陳重羽笑道：「以前有打過全壘打，知道那是什麼感覺，那球我一打出去就知道不是（全壘打）。」

陳重羽加入職棒至今雖尚未將球擊出全壘打牆過，但生涯首個完整球季目前為止打擊率均維持在3成以上，不少球迷都等待著陳重羽的首轟，但他不將此視為壓力，反而正面看待外界對他的期許，笑說：「搞不好今年就會打出來喔！」

獅隊本季還有拿到下半季冠軍的機會，也可藉由季後挑戰賽爭取總冠軍賽門票，或許球迷真的有機會在今年剩下的比賽中，看到陳重羽將球轟出全壘打牆外。

(中時電子報)