胡宇威杜拜衝沙嚐美食 笑喊上輩子是中東人

2018年10月03日 03:31 中時 洪秀瑛

體驗沙漠風情。（寶麗來提供）

體驗沙漠風情。（寶麗來提供）

打赤腳走在沙漠上。（寶麗來提供）

十分開心。（寶麗來提供）

胡宇威日前到杜拜工作，他回想上次去杜拜只有轉機，這次真正認識這個城市，由於他和經紀人曾看到一則新聞，提到有名女孩帶小孩到杜拜，她只喝餐前酒，卻被海關擋下來，所以這次搭機去的時候，胡宇威一行人在飛機上不太敢喝酒，抵達後一問邀請單位，才了解原來那個女孩子當時真的是喝醉狀態。

他們結束活動後在杜拜多留1天，先去黃金街和舊城區逛逛，不管走到哪都有人兜售包巾，他們原本不想買，後來到沙漠才知道要入境隨俗，因為沙漠中，一張口就是滿嘴沙，當地人幫他綁一條白包巾，綁法和他剛拍完的電影《寒單》造型一樣，讓大夥笑翻，換了綁法之後，看起來還真的像當地人了。

胡宇威原本就喜歡泛舟、單板滑雪、打漆彈這些刺激冒險活動，這次也在杜拜體驗當地有名的衝沙，胡宇威原以為用滑板，後來覺得危險，便選擇以搭吉普車方式在沙漠上衝沙，司機沿著沙漠的坡度駕駛，幫他們衝到沙漠的置高點，胡宇威剛好坐副駕，視野最好，他在車子裡錄下沙漠奇景，也錄到大家在車內此起彼落的尖叫聲，驚險刺激過程令他十分難忘。

在沙漠裡行走艱難，一行人改以赤腳踩在沙漠上，細沙走起來相當舒服，他邊走邊拍照，享受沙漠優美風光，「很難想像在沙漠的生活」，他們也騎駱駝，但駱駝實在長得太無辜、太可愛，後來沒騎只合照，他這些年忙碌工作，難得當了一次真正的遊客。由於杜拜行時間有限，胡宇威這次來不及去清真寺、搭直升機，他說很期待日後還有機會造訪杜拜，也透露自己一直很喜歡中東、印度食物，常說自己上輩子一定是中東人，這次在杜拜品嚐美食，開心說真的很合他的口味呢。

(中時 )