胡宇威杜拜衝沙嚐美食 笑喊上輩子是中東人

胡宇威在杜拜和駱駝合照。（寶麗來提供）

友善列印
中時
體驗沙漠風情。（寶麗來提供）
體驗沙漠風情。（寶麗來提供）
打赤腳走在沙漠上。（寶麗來提供）
十分開心。（寶麗來提供）

胡宇威日前到杜拜工作，他回想上次去杜拜只有轉機，這次真正認識這個城市，由於他和經紀人曾看到一則新聞，提到有名女孩帶小孩到杜拜，她只喝餐前酒，卻被海關擋下來，所以這次搭機去的時候，胡宇威一行人在飛機上不太敢喝酒，抵達後一問邀請單位，才了解原來那個女孩子當時真的是喝醉狀態。

他們結束活動後在杜拜多留1天，先去黃金街和舊城區逛逛，不管走到哪都有人兜售包巾，他們原本不想買，後來到沙漠才知道要入境隨俗，因為沙漠中，一張口就是滿嘴沙，當地人幫他綁一條白包巾，綁法和他剛拍完的電影《寒單》造型一樣，讓大夥笑翻，換了綁法之後，看起來還真的像當地人了。

胡宇威原本就喜歡泛舟、單板滑雪、打漆彈這些刺激冒險活動，這次也在杜拜體驗當地有名的衝沙，胡宇威原以為用滑板，後來覺得危險，便選擇以搭吉普車方式在沙漠上衝沙，司機沿著沙漠的坡度駕駛，幫他們衝到沙漠的置高點，胡宇威剛好坐副駕，視野最好，他在車子裡錄下沙漠奇景，也錄到大家在車內此起彼落的尖叫聲，驚險刺激過程令他十分難忘。

在沙漠裡行走艱難，一行人改以赤腳踩在沙漠上，細沙走起來相當舒服，他邊走邊拍照，享受沙漠優美風光，「很難想像在沙漠的生活」，他們也騎駱駝，但駱駝實在長得太無辜、太可愛，後來沒騎只合照，他這些年忙碌工作，難得當了一次真正的遊客。由於杜拜行時間有限，胡宇威這次來不及去清真寺、搭直升機，他說很期待日後還有機會造訪杜拜，也透露自己一直很喜歡中東、印度食物，常說自己上輩子一定是中東人，這次在杜拜品嚐美食，開心說真的很合他的口味呢。

(中時 )

被張鈞甯冷回拒合照 網友心碎嘆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。