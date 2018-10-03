三井2022年正式進軍台南高鐵站 LaLaport南港也將加入娛樂設施

2018年10月03日 03:32 中時 石欣蒨

三井「MITSUI OUTLTE PARK 台中港」12月12日開幕，海景摩天輪、冰雪世界吸家庭客。（三井不動產提供）

三井不動產集團近年在台灣迅速發展，最近先公布台灣首座海港型購物商城「MITSUI OUTLTE PARK 台中港」即將於12月12日正式開幕，而昨（3日）再正式宣布進軍台南，將於2022年為南部的消費者帶來「MITSUI OUTLET PARK台南（暫稱）」，緊鄰高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，預計將成為台南的新門面，為每年2000萬的觀光客帶來台南都市圈最大的OUTLET PARK。

此次的規劃將分為二階段開發，首階段規劃了約160店，預計率先在2022年開幕，第二階段則預定在2025年開幕，而店數也將增加至220店，館中除了帶來國際品牌、人氣日本品牌以外，為了符合台南府城美食的在地特色，更會引入在地台南餐飲品牌進館中，為觀光客帶來最方便、美味及道地的台南美食，目前雖然櫃位仍在規劃當中，但將會在進一步了解台南文化後，引進滿足當地需求的品牌。

另外三井也公布了「MITSUI OUTLTE PARK 台中港」將於12月12日正式開幕，主打以購物、美食及娛樂於一體的OUTLET PARK，而且更將是目前已知的3店，包括林口、台南中，占地面積最大的OUTLET購物商城，更預告將有19家台灣OUTLET首店的知名品牌進駐，還有多家首次在台展店的主題餐廳，為消費者帶來更完整的到館體驗。

在娛樂方面，「MITSUI OUTLTE PARK 台中港」更集合了高約60米的大型海港景觀摩天輪以外，還有新型態娛樂設施Snow Town與ASOBI SQUARE育樂設施也將首次進軍台灣，在Snow Town中就能感受體感溫度約24度的冰雪世界，而日本娛樂公司CQ AMENIC開發的室內遊樂園「ASOBI SQUARE」也將首次與台灣消費者見面。

而品牌也分享到在南港即將動工的「大型購物中心LaLaport南港（暫稱）」，也預定在2021年與大家見面，不少有到過日本大阪LaLaport EXPOCITY的消費者都知道，也擁有巨型摩天輪、水族館等娛樂設施，也讓人期待南港的LaLaport會否有相關規劃，但目前品牌也透露，將會在館中加入娛樂相關的規劃，請消費者再耐心期待。

(中時 )