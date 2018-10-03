群交性愛趴層出不窮 觸法關鍵在於...

警方到汽車旅館查緝，當場查獲9女19男正在進行群交趴。(林郁平翻攝)

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在他人面前做愛做的事，理應是令人害羞、不敢輕易嘗試的事，但在國內性觀念日益開放，加上群眾心理下，近年有不少人開準此點，號召有特殊性癖好或想嘗鮮的男女，舉辦各種換妻或雜交性愛派對，令性愛趴歷久不衰。警方指出，若是你情我願無法可管，但關鍵就在於無收費，若涉及金錢媒介色情交易，就會觸法遭到移送法辦。

蔡姓男子2012年租下台鐵客廳車廂，舉辦1女戰18男淫趴，甚至還配有糾察員管理現場秩序，消息曝光後，引發社會各界譁然，不敢相信有人這麼大膽、敢在公共場合嘿咻，且是在每天運行載客的車廂內，讓事後搭乘的旅客感到噁心不已。但火車淫趴案後，彷彿打開了潘朵拉的盒子，各式性愛派對開始層出不窮。

警方說，連換妻俱樂部都在國內浮上檯面，不過，這類型的男女通常年紀較大，且有一定的社經背景，多是老夫老妻為尋求刺激，同意交換性伴侶，由於較為封閉，屬私下合意行為，所以很難查獲不法。

此外，也有人以外拍為名義，花錢雇小模到摩鐵供醉翁之意不在酒的男性拍照，拍著拍著就變成性愛趴。之前有攝影師就遭人爆料收費舉辦雜交趴，涉嫌媒介性交易遭檢警搜索約談。

警方發現，女性相較之下，性觀念仍比較保守，所以除了尋芳客花錢召妓雙飛、大玩多P外，雜交性愛派對都是男多於女。舉辦者為了吸引男客上門，盡量會控制男女比例為2：1，以免精蟲上腦的色男等太久而掃興。以此次張男向男性參加者每人收取5000元為例，預估一場性愛趴辦下來，就可獲利近10萬元。在性與金錢的誘惑下，性愛趴恐怕只會越來越多。

(中時 )

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