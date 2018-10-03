東區精釀啤酒餐廳搬新家！中南美洲新菜「混搭」品魔幻

2018年10月03日 04:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

當牙買加香料烤豬肉遇上阿根廷青醬會擦出什麼樣火花呢？看似不合乎現實狀況卻能在料理上創出新融合！想吃特色美味中南美洲料理嗎？來東區走走吧！ＡＢＶ世界精釀啤酒加勒比海餐酒館在原址不遠處重新開幕，以船艙風格打造新裝潢，並在新菜色裡加入中南美洲元素，如藜麥海鮮塔、酥炸墨西哥飯捲、智利海鮮鍋等13到新菜色，在東區唱品微醺，用舌尖嘗魔幻寫實。

重新打造的ABV加勒比海餐酒館，就像登上一艘即將載著大家一起出航遊歷世界各國精釀啤酒與中南美洲、加勒比海島國料理的大艦艇。（ABV提供）

●免出國！東區就有創新中南美洲料理

2017動畫《可可夜總會》在全球大放異彩，以墨西哥「亡靈祭」為概念，詼諧附哲理劇情、動聽美妙歌曲征服全球，連帶也帶動中南美洲旅遊！在大多數人印象中，拉美料理不外乎香料、辣味、濃郁的咖啡，充滿特色異國風，然要如何料理成適合台灣人的口味，可就考驗大廚真功夫！

【墨式碎肉起司醬】。（ABV提供）

現在免出國，就能品嚐特色中南美洲料理！位於東區的ABV世界精釀啤酒加勒比海餐酒館日前因房東一口氣大漲房租，7年級老闆Camilo仔細評估後，不如在原址處另起爐灶，並將過去曾在中南美洲遊歷時，所品嚐過的特色料理發揮創意重新包裝，改在新餐廳開幕時一併發表。

重新打造的加勒比海餐酒館，店內依舊保留其特色，將150多款特色啤酒擺在透明玻璃冰箱，讓顧客依餐點料理搭配享用。（ABV提供）

●登加勒比海海盜船享佳餚！藜麥海鮮沙拉吃健康

重新打造的加勒比海餐酒館，店內依舊保留其特色，將150多款特色啤酒擺在透明玻璃冰箱，讓顧客依餐點料理搭配享用！讓人眼睛一亮的是新餐廳的裝潢！店內風格以各式木材與水密窗裝飾打造成船艙的氛圍，現場燈飾再營造出船裡酒吧的整體氛圍。一進門環顧四周，就像登上一艘即將載著大家一起出航遊歷世界各國精釀啤酒與中南美洲、加勒比海島國料理的大艦艇。

【藜麥海鮮塔】。（ABV提供）

近年來，台灣養生風盛行，處處可見藜麥料理，然你知道嗎？原來藜麥可是來自南美洲秘魯！ABV新餐廳推出的【藜麥海鮮塔】、【秘魯藜麥沙拉佐炸豬肉】。海鮮一起品嚐不僅增加了爽口感，吸附了海鮮鮮味的藜麥，更讓單調的藜麥味道再上一層樓。

【燒烤傑克(Jerk)雞翅】。（ABV提供）

●香料雞翅品極致辣味！牙買加香料烤豬肉嘗魔幻

大學念西語系的Camilo曾多次到中南美洲旅行，他最難忘的是拉美料理對香料運用，將「辣」發揮到一種層次，讓他辣到「牙齒彷彿被釘書機釘起來」！對辣味情有獨鍾的朋友，不妨來品嚐ABV特製的【燒烤傑克(Jerk)雞翅】。

【酥炸墨西哥飯捲】。（ABV提供）

【燒烤傑克(Jerk)雞翅】以多香果粉(牙買加綜合煙燻香料)為主軸，等15種辛香料製作成多層次風味的醬料，雞翅經過燒烤再與此款醬料醃泡製作而成！嘗起來不只有辣，也吃得到豐富果香，開胃又唰嘴。

【古巴三明治】斷面秀。

讓人瘋狂的 還有70盎司的【牙買加香料烤豬肉佐阿根廷青醬】，運用13款香料元素，塗滿肉身，醃製48小時之後，再慢火燒烤3小時，達到中心溫度76度，完美的粉嫩肉質，搭配上阿根廷青醬。阿根廷青醬由芫荽與奧勒岡兩種香草、蒜頭、白酒醋及橄欖油助陣調和。淡淡青綠醬、紅綠蔬菜妝點，讓配牙買加香料烤豬肉彷彿馬奎斯的「魔幻寫實」再現。

【加勒比海餐酒館】料理手法，運用食材與香料的組合創造出新一代的美食聯合國。（ABV提供）

還有內餡飽滿口感的【酥炸墨西哥飯捲】、【海島風火烤爐魚】、【酥炸豬五花】、【智利海鮮鍋】、【炸魚柳佐秘魯醬】等13道新菜上市！ABV運用食材與香料的組合創造出新一代的美食聯合國！下班後想要放鬆，不妨來此點幾盤酸辣開胃的特色料理，搭配精釀啤酒小酌，即使百年也不孤寂；或是朋友相聚，在此乾杯，用舌尖品味中南美，感情升溫如愛在瘟疫蔓延時。

【智利海鮮鍋】。（ABV提供）

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)